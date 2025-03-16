Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.