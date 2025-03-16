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Türkiye'ye geliyor: Komşu ülkelerde etkili olan dolu Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak

Türkiye'ye geliyor: Komşu ülkelerde etkili olan dolu Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak

22:2016/03/2025, Pazar
IHA
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Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazilerinde maddi hasara neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Yunanistan üzerinden ülkemize ulaşacak olan yağışlı hava dalgası Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alacak.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

 Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü, öğle saatlerinden sonra Edirne (Meriç, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü, Merkez) ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

#Dolu
#Yağış
#Meteoroloji

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