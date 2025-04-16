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Ünlü dizinin setinde ikinci yangın: Bu kez faciayla sonuçlandı, can kaybı var

Ünlü dizinin setinde ikinci yangın: Bu kez faciayla sonuçlandı, can kaybı var

14:4616/04/2025, Çarşamba
G: 16/04/2025, Çarşamba
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"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin çekimlerinin gerçekleştiği Büyükada'daki sette yangın çıktı. İkinci kez meydana gelen yangında bir kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından set paydos edilip oyuncular evlerine gönderilirken, “Ekip arkadaşımız, yapım amirimiz Taki’yi kaybettik. Başımız sağolsun. Cenaze ile alakalı bilgilendirme yapılacaktır” bilgisi paylaşıldı.

'Şakir Paşa Ailesi' adlı TV dizisinin Kartal'daki setinde, 26 Aralık 2024'te çıkan yangın, büyük tahribata neden olmuştu.


Aynı dizinin setinde ikinci kez yangın çıktı.


Yangın bu kez, Büyükada Maden Mahallesi Yılmaztürk Caddesi üzerindeki konakta bu sabah saat 08.30'da çıktı.


Set çalışanları, çıkan yangına ilk müdahalede bulundu.


Daha önce üç defa kalp ameliyatı olan set amiri Serkan Sükyan, dumandan etkilenince kendi imkânlarıyla hastaneye gitti. 

Sükyan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. 

Serkan Sükyan'ın hayatını duman zehirlenmesi nedeniyle mi yoksa kalp krizi sonucu kaybettiği otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

Kartal'daki plato kül olmuştu


'Şakir Paşa Ailesi: Mucizler ve Skandallar' dizisinin çekildiği konağın da yer aldığı Kartal'daki platoda ise 26 Aralık 2024'te yangın çıkarak kullanılmaz hale gelmişti. 1200 metrekare alana sahip platodaki yangınla ilgili İtfaiye Olay Raporu'nda ana sebebi tespit edilememiş, elektrik kaynaklı olduğu bildirilmişti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı, çıkış nedeni araştırılıyor.

#Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
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Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde yine yangın çıktı: 1 kişi hayatını kaybetti