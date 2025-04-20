TRT’nin sevilen dizisi “Gönül Dağı”nın oyuncularından Berk Atan, sete giderken minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaralanmıştı. Ünlü oyuncu Berk Atan, kaza sonrası sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde minibüsün şarampole devrildiği kazada Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Berk Atan (34) yaralanmıştı.
Kazada araçta bulunan ünlü oyuncu oyuncu Berk Atan ile Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Berk Atan'ın kaburgasında kırık olduğu, Aybike Sağlam Taşkın'ın ise omurga kemiğinde kırık olduğu tespit edildi.
Kaburga kırığı tespit edildi
Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Ünlü oyuncu Berk Atan, yaşanan kaza sonrası sağlık durumuyla ile ilgili açıklama yaptı.
"Beni ayağa kaldıran en büyük güç..."
Oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Arkadaşlar merak eden, arayan, soran ve dönemediğim herkese teşekkür ederim. Bu kötü olaydan sonra bu kadar sevildiğimi görmek beni ayağa kaldıran en büyük güç oldu. Çok şükür ben iyiyim. Ailem, arkadaşlarım ve sevdiklerim yanımda. İstirahat sürecindeyim, daha da iyi olacağım. Dünden beri arayan, soran dualarını esirgemeyen herkese tekrardan çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun''
Berk Atan'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde;