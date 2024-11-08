Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: Üç bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın

"ELAZIĞ'IN ZEMİNİ KÖTÜ"





Bölgedeki en önemli depremin 2020 yılındaki meydana geldiğini aktaran Tüysüz, bu depremin kaynağının Doğu Anadolu Fay Hattı olduğunu, Elazığ'a biraz uzak olsa da, Elazığ'ın zemini kötü olduğu için kente hasar verdiğini dile getirdi.