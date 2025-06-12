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Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali fizik tedavi merkezinde görüntülendi

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali fizik tedavi merkezinde görüntülendi

08:1612/06/2025, Perşembe
G: 12/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Kadir İnanır'ı yakın arkadaşları Ümit Tokcan ve Sali Turhan fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etti.

Son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 76 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır, sevenlerini korkutmuştu.


İnanır, geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevilen sanatçı Kadir İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Usta oyuncu, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti. Ancak temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Fizik tedavi süreci devam eden 76 yaşındaki sanatçının son hali ortaya çıktı.

Beş aydır fizik tedavi gören sanatçıyı, en son ziyaret eden isimler halk müziği sanatçısı Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan oldu. Hasret gideren arkadaşlar, o anları sosyal medyadan paylaştı.



#kadir inanır
#yeşilçam
#fizik tedavi
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