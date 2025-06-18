Yağış oranı alarm veriyor: 'Karadeniz ve Doğu Anadolu dışındaki bölgeler kuraklık etkisinde kalacak Trakya riskli'

Prof. Dr. Tecer, kuraklığın öncelikle su kaynakları üzerindeki baskı anlamına geldiğini belirterek, "Yer altı ve yer üstü sularındaki bir azalma meydana getirir ki bu da içme suyu, sanayide kullandığımız suyun azalacağı, kıtlaşacağı, yok olacağı ya da bir anlamda azalacağı anlamına gelir. İkincisi ise tarım ürünleri üzerinde bir olumsuz etkisi vardır. Bitki ve sebzelerin gelişimlerinin azalması, rekoltenin düşmesi anlamına gelir ki bu da gıda arzını riske sokan bir durumdur. Dolayısıyla bir diğer etki de sanayi üretimine yapacağı bir etkidir. Çünkü tarıma dayalı sanayinin de bu anlamda etkileneceğini söylemek çok zor değil. Artı sosyoekonomik koşulları da insan yaşantısını da etkiler kuraklık uzun dönemde devam ederse. Bu da şu anlama gelir; gıda arzının riskte olduğu dönemlerde, gıdaya dayalı tarımsal üretime dayalı sanayi üretiminin de azalacağı, istihdamın azalacağı, işsizlerin çoğalacağı anlamına gelir. Kırsal kesimde tarımla uğraşan kesimin de kayıtsız bir şekilde şehirlere göç edeceği bir süreç başlanır. Suyun yoksunluğu, sular üzerindeki baskılar, çevresindeki kirlenmeler de çeşitli hastalıklara sebebiyet verir" diye konuştu.







