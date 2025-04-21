Yapay zekaya 'Teşekkür ederim' ve 'Lüften' demenin bedeli ağır: ChatGPT’ye kibarlık maliyetleri uçurdu

“Lütfen” ve “teşekkür ederim” gibi nezaket ifadeleri, yapay zekayla iletişimde zararsız bir alışkanlık gibi görünse de, işin aslı pek de öyle değil. OpenAI CEO’su Sam Altman, kullanıcıların ChatGPT’ye karşı nazik olmasının beklenmedik bir maliyeti olduğunu açıkladı. Peki, kibarlık servet değerinde olabilir mi?

1 /8 Sosyal medyada bir kullanıcının, OpenAI şirketine yönelttiği soru üzerine yapay zekalara karşı kibar olmanın maliyeti tartışma konusu oldu.

2 /8 Kullanıcı paylaşımında, "İnsanların modellerine "lütfen" ve "teşekkür ederim" demesinden dolayı OpenAI'nin elektrik maliyetlerinde ne kadar para kaybettiğini merak ediyorum" dedi.

3 /8 Buna karşılık, OpenAI CEO'su Sam Altman, bunun şirkete "on milyonlarca dolara" mal olduğunu söyledi. Ancak bu paranın "iyi harcandığını" da sözlerine ekledi.

4 /8 Dahası, gerçek maliyetin bu rakamdan bile daha fazla olabileceğini ima ederek "Asla bilemeyiz" dedi.

5 /8 Maliyetine rağmen destekledi OpenAI'nin böylesine küçük bir jest için yüklü bir miktar ödemesine rağmen, Altman kullanıcıların bunu yapmayı bırakmaları gerektiğini belirtmedi. Aslında, bunun "iyi harcanmış" bir miktar olduğunu belirtti.





6 /8 Microsoft'ta tasarım yöneticisi olan Kurtis Beavers'a göre, iyi tavırlar sergilemek saygılı, işbirlikçi çıktılar üretmeye yardımcı oluyor.

7 /8 "Nazik bir dil kullanmak yanıt için bir ton belirliyor" diyerek, AI ile nasıl konuştuğumuzun onun nasıl yanıt vereceğini şekillendirebileceğini öne sürdü.