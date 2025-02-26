Yiyemedikleri hiçbir şey yok: Organik atıkları tüketiyorlar, doğaya katkıları çok büyük

Organik atık noktasında hemen hemen yiyemedikleri hiçbir şey yok. Patatesin kabukların, balığın yenilmeyen baş kısmı gibi akla gelen organik anlamda ne varsa hepsini tüketebiliyor. Türün güzelliği şudur; Organik atıkları tükettiriyorsunuz ve sonrasında çok kaliteli bir gübre elde ediyorsunuz. Bunun yanı sıra böcek tavuk veya balık yetiştiriciliğinde yem olarak kullanılabiliyor. Pet yemi olarak değerlendirebiliyor. AR-GE çalışması sürüyor. Biz istiyoruz ki dünyada aynı anda, eş güdümlü şekilde bu böceği kullanalım. Atıklarımızın hepsini bertaraf edemeyeceğiz ama en azından kurtarabileceğimiz atıkları geri dönüştürelim" diye konuştu.