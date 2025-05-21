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Yorgunluk, uykusuzluk, öfke: Ruh halinizin sebebi belli oldu, uzmanlar en yaygın 10 belirtiye dikkat çekip uyardı

Yorgunluk, uykusuzluk, öfke: Ruh halinizin sebebi belli oldu, uzmanlar en yaygın 10 belirtiye dikkat çekip uyardı

17:0021/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Güneş yüzünü gösterdi, doğa canlandı… Peki ya siz hâlâ kendinizi yorgun, isteksiz ve keyifsiz mi hissediyorsunuz?" Ruh halinizin sebebi belli oldu. Uzmanlara göre mevsim geçişlerinde yaşanan ruhsal dalgalanmalar, özellikle bahar aylarında depresyon belirtileri ile kendini gösterebiliyor. Peki bu ruhsal yorgunluğun sebebi ne? Uzmanlar en yaygın 10 belirtiye dikkat çekip açıkladı. İşte sebebi...

Bahar ayları çoğu kişi için enerji, yenilenme ve hareketlilik demek. Ancak bazı insanlar için tam tersi bir dönem başlayabiliyor. Havalar güzelleşti ama sizin keyfiniz mi yok. İşte sebebi...

Bahar depresyonu nedir?


Bahar depresyonu, mevsimsel geçişlerle tetiklenen, kısa süreli ancak yoğun etkiler yaratabilen bir duygu durum bozukluğu. Güneş ışığı, hormon dengesindeki değişiklikler ve uyku düzenindeki bozulmalar bu durumu etkileyen temel faktörlerden biri.

Bahar depresyonunun 10 yaygın belirtisi:


Enerji düşüklüğü – Gün boyunca yorgun hissetme

Uyku bozuklukları – Çok uyuma ya da uyuyamama

İştah değişiklikleri – Aşırı yeme isteği ya da iştah kaybı



Keyif alamama – Sevdiğiniz şeylere karşı ilgisizlik

Odaklanma güçlüğü – Dikkat dağınıklığı, unutkanlık

Sosyal izolasyon – İnsanlardan uzaklaşma isteği

Karamsarlık – Sürekli kötü şeyler olacakmış gibi hissetme

Sinirlilik – Küçük şeylere bile ani tepki verme

Motivasyon kaybı – İşe ya da günlük sorumluluklara karşı isteksizlik

Fiziksel şikayetler – Nedensiz baş ağrıları, mide rahatsızlıkları

“Herkes mutlu ama ben değilim” diyorsanız yalnız değilsiniz


Tüm çevreniz dışarı çıkmak, sosyalleşmek isterken siz içe kapanıyorsanız, bu durumu geçiştirmeyin. Bahar depresyonu geçici olabilir ama etkileri ciddiye alınmalı.


Ne yapılmalı?


Uzmanlar, düzenli uyku, dengeli beslenme, açık havada yürüyüş ve gerekirse psikolojik destek alınmasını öneriyor. Ruh haliniz uzun süre düzelmiyorsa bir uzmana başvurmak önemli.

#Bahar yorgunluğu
#depresyon
#sosyal izolasyon
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