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Hayat

Yürüyerek dünya turuna çıktı: Hazar Denizi'nden yüzerek Azerbaycan'a geçti

20:38 - 17/09/2024 Salı
AA

Yürüyerek dünyayı gezen İngiliz seyyah Karl Bushby, Hazar Denizi'ni yüzerek Kazakistan'dan Azerbaycan'a geldi. Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

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Dünyanın tamamını yürüyerek gezmeyi hedefleyen ve 1998'de seyahatlerine başlayan Bushby, Kazakistan'dan Azerbaycan'a Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.

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Kazakistan'ın Aktau kentinden 41 gün önce denize giren ve bu sürenin 32 gününde yüzerek 288 kilometre mesafe kateden Bushby'ye, bir arkadaşı ve iki Azerbaycanlı profesyonel yüzücü de eşlik etti.


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Hazar Denizi kıyısındaki tatil köylerinden birinin sahiline çıkan Bushby'yi, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Mariana Vasileva, Azerbaycanlı sporcular ve vatandaşlar karşıladı. Kıyıda Bushby ve arkadaşının pasaportlarına ilgili yetkililerce Azerbaycan'a giriş mühürleri vuruldu.


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Bushby, Hazar Denizi'nin güneyi ve kuzeyinin çatışmalar ile farklı siyasi gelişmeler nedeniyle kapalı olması nedeniyle seyahatini kara yoluyla değil yüzerek gerçekleştirdiğini belirtti.


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Çok da iyi yüzme bilmediğini belirten Bushby, "Zor oldu ama biz uyum sağladık ve sanırım sonunda oldukça iyi iş başardık." dedi.


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Bushby, seyahatinde Azerbaycanlı yetkililerin kendilerine destek verdiğini belirterek, "Şimdi eve gideceğim, birkaç hafta sonra geri dönerek Azerbaycan'ı yürüyerek gezeceğim, buradan da Gürcistan'a geçeceğim." diye konuştu.


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Bushby, Goliath Seferi adını verdiği seyahatine başlamadan önce belirlediği kurallar gereği, hiçbir ulaşım aracı kullanmadı.


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Seyahatinde 58 bin kilometre yürümeyi hedefleyen Bushby, bu hedefinin üçte ikisinden fazlasını tamamladı.

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#Seyyah
#Gezgin
#Kazakistan
#Azerbaycan
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