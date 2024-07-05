Memur maaş zammında yeni oran belli oldu. Temmuz zamlarının netleşmesiyle memur aylıkları ve maaş farkı ödeme tarihi de gündeme geldi. Enflasyon rakamlarıyla memur ve memur emeklisinin 2024 yılı ikinci yarısında alacağı zamlı maaşlar belli oldu. Öğretmen, doktor, avukat, mühendis, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarında çalışan memurlara ve memur emeklilerine, 6 aylık enflasyon farkı ile birlikte yüzde 19.31 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük emekli aylığı da 39 bin 182 liraya yükseldi. Ayrıca, memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti. Yılın ikinci yarısı için bu oran yüzde 10 oldu. Temmuz ayı zam oranlarıyla beraber gözler maaş farkı ödeme tarihine çevrildi. Peki 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?

1 / 15 "14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon rakamları ile Temmuz-Aralık döneminde memurların alacakları zam oranları 3 Temmuz günü belli oldu. Açıklanan veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılacak. Ancak memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15’inden itibaren ödendiğinden, Temmuz ayında 14 günlük bir fark oluşacak. Peki, memur maaşı zam farkı ne zaman verilecek, Temmuz'da yatacak mı? İşte ayrıntılar...

2 / 15 HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

3 / 15 6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73 Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

4 / 15 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR? SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

5 / 15 Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi. Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı hak etmiş oldu.

6 / 15 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? 2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

7 / 15 4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

8 / 15 Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

9 / 15 4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde, Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde, Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde, Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

10 / 15 4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

11 / 15 Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

12 / 15 Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler; Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

13 / 15 Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

14 / 15 MEMUR MAAŞI 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK, NASIL ÖĞRENİLİR? Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.