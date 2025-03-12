1996-1997-1998-1999 SGK girişlilere emeklilik tablosu: 49-50-51 yaşında emekli olabilirsiniz: 7200 prim günü ile...

Türkiye'deki milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik düzenlemeleri SGK tarafından güncellenmeye devam ediyor. Prim ve yaş şartlarına yönelik yapılan yeni düzenlemeler arasında, küçük esnaf ve çiftçi Bağ-Kur’lular için prim gün sayısında indirim öne çıkıyor. Son düzenleme ile bakkal, kasap, berber gibi küçük esnafların yanı sıra çiftçiler de 9 bin gün yerine 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilecek. Peki, kimler erken emeklilik hakkından yararlanacak? İşte detaylar...
SGK tarafından yapılan yeni düzenleme ile küçük esnaf ve çiftçi Bağ-Kur’lular için prim gün sayısında indirim sağlanması planlanıyor. İlk etapta, basit usulde vergilendirilen ve 10’dan az çalışanı olan esnafların kapsama alınması bekleniyor. Bakkal, terzi, kasap ve berber gibi meslek sahipleri ile çiftçi Bağ-Kur’lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilecek. Ayrıca, prim günleri borç nedeniyle dondurulan Bağ-Kur’lular, dondurulan günlerini ihya ederek emeklilik hakkı kazanabilecek.
Düzenlemenin ilk etapta, basit usulde vergilendirilen ve 10’dan az çalışanı olan küçük esnafları kapsaması bekleniyor. Bakkal, terzi, kasap ve berber gibi meslek sahipleri ile çiftçi Bağ-Kur’lular da bu düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca, prim günleri borç nedeniyle dondurulan Bağ-Kur’lular, dondurulan günlerini yeniden satın alarak emeklilik hakkını elde edebilecekler.
Yeni düzenleme ile Bağ-Kur’lular, 7200 prim gününü doldurduktan sonra emekli olabilecekler. Ancak yaş şartı geçerli olacak ve prim gün sayısını dolduranlar, sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaş şartını tamamladıklarında emekli olabilecekler. Kadınlar için emeklilik yaşı 58, erkekler için ise 60 yaş olarak belirlenmiş durumda ve bu yaşlar kademeli olarak 65'e kadar yükseliyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki Bağ-Kur’luların da bu düzenlemeden faydalanabileceği düşünülüyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan EYT’liler, 9000 gün prim doldurma zorunluluğu olmadan 7200 günle emekli olabilecekler. Ancak, prim gün sayısı dolsa dahi yaş şartını yerine getirmeyenler emekli olamayacak.
Farklı sosyal güvenlik kurumlarına bağlı olarak çalışan kişiler için geçerli olan "son 7 yıl kuralı" düzenlemede bir değişikliğe uğramıyor. Bu kurala göre, emeklilik işlemleri, son 7 yılda en fazla hangi kuruma prim ödenmişse o kurum üzerinden gerçekleştiriliyor.
Prim gün sayısı indirimi otomatik olarak uygulanacak. Ancak emekli olabilmek için yaş şartını dolduran Bağ-Kur’luların, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) başvuruda bulunmaları gerekecek.
Bu süreçte, prim gününü tamamlayanların başvuru işlemlerinin kolaylaştırılması öngörülüyor.