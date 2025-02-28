1996-1997-1998-1999 SGK girişlilere tablo şekillendi! 49-50-51 yaşında emekli olabilirsiniz: 7200 prim günü ile...

SGK tarafından yapılan yeni düzenleme ile küçük esnaf ve çiftçi Bağ-Kur’lular için prim gün sayısında indirim sağlanması planlanıyor. İlk etapta, basit usulde vergilendirilen ve 10’dan az çalışanı olan esnafların kapsama alınması bekleniyor. Bakkal, terzi, kasap ve berber gibi meslek sahipleri ile çiftçi Bağ-Kur’lular 9 bin gün yerine 7 bin 200 prim günüyle emekli olabilecek. Ayrıca, prim günleri borç nedeniyle dondurulan Bağ-Kur’lular, dondurulan günlerini ihya ederek emeklilik hakkı kazanabilecek.