Meslek dallarına göre, ilave hizmet süresi 60 ile 180 gün arasında değişkenlik gösterir. Örneğin, yer altı işçileri için her yıl 180 gün eklenirken, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli için yıllık 90 gün, cam işleri, basın kartı sahipleri, polisler ve MİT çalışanları için 90 gün eklenmektedir.

Yıpranma payından yararlanmak için ayrıca bir başvuruya gerek yoktur. Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili eklemeleri otomatik olarak hesaplar ve emeklilik sürenize yansıtır.