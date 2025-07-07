2000-2008 arası sigortalı olanlar dikkat! Kademeli emeklilik gelecek mi, meclis gündeminde var mı?

EYT düzenlemesinden faydalanamayan yüzbinlerce kişi için gündemde yer alan kademeli emeklilik konusundaki beklentiler devam ediyor. Özellikle 2000 yılı sonrası sigortalı olarak işe başlayanlar, erken emeklilik için yapılacak yeni düzenlemeyi yakından takip ediyor. Daha önce kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, prim gün sayısı ve emeklilik yaşına dair esnek modeller üzerinde durulmuştu. Peki, kademeli emeklilik yasası çıkacak mı? Şartlar netleşti mi?
EYT kapsamına giremeyenler için umut ışığı olan kademeli emeklilik düzenlemesi, yeniden gündemde! Özellikle 2000 sonrası işe giren milyonlarca kişi, erken emekliliğin kapısını aralayacak yasal bir düzenleme bekliyor. Son aylarda Çalışma Bakanlığı’nda hazırlanan alternatif modeller konuşulurken, yaş şartı ve prim gün sayısı değişebilir. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte son kulis bilgileri ve beklentiler...
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR?
Kademeli emeklilik konusunda yeni bir gelişme yok. En son Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz" diyerek, mevcut prim-gün ve yaş koşularının süreceğini bir kez daha vurgulamıştı.
Emeklilikte kademeli geçiş sürecine ilişkin yeni yaş ve prim şartlarıyla ilgili muhtemel düzenlemeler gündemde yer alıyor. 9 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için geçerli olması beklenen sistemde, kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı ile prim gün sayısı sigorta giriş yılına göre artan şekilde belirleniyor.
Kademeli emeklilik için gereken şartlar
Uzman değerlendirmelerine göre, 1999 sonrası işe giren kadınların 43 ile 48 yaş arasında, erkeklerin ise 45 ile 50 yaş arasında emekli olabileceği; buna karşılık prim gün şartının 6.250 ile 6.850 gün arasında değişeceği tahmin ediliyor. Her yıl sigorta başlangıcı ötelendikçe, hem yaş hem de prim gün şartının kademeli olarak yükselmesi bekleniyor.
Ancak bu şartların henüz yasal zemine oturmadığı, düzenlemelerin netleşmediği ve uygulamanın resmi açıklamalarla birlikte şekilleneceği vurgulanıyor. Bu nedenle emeklilik planlaması yapanların ilerleyen süreçte gelecek duyuruları dikkatle takip etmesi gerekiyor.
EMEKLİLİK SİSTEMİ, YAŞ VE PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."