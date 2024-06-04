"Kök maaşlar artacak mı, ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. SGK, BAĞ-KUR maaşları Ocak ve Temmuz ayında zamlanıyor. TÜİK enflasyon farkı, emekli aylık zammının belirlenmesinde belirleyici rol oynuyor. Ayrıca emekli aylıklarına yapılan zamlar kök maaşları da etkileyecek. Diğer taraftan Türkiye İstatistik Kurumu yılın beşinci enflasyon verisini açıkladı. Peki Temmuz ayında kök maaşlar ne kadar, kaç TL olacak?
Temmuz ayının yaklaşmasına sayılı günler kala emekli maaşları için atılacak adımlar yakından takip ediliyor. TÜİK enflasyon rakamlarını kamuoyuyla her ay belirlenen günlerde paylaşıyor. Oluşan enflasyon farkı da emekli aylığı zammında belirleyici role sahip. SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri periyodik olarak emekli aylıklarına Ocak ve Temmuz aylarında artış yapılıyor. 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda zam oranı da belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, 5 aylık enflasyon farkı da netleşti. İşte emekli maaşlarına yönelik güncel hesaplamalar...
KÖK MAAŞLAR ARTACAK MI?
Emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarının bu yıla ilişkin beşincisi açıklandı. En düşük emekli maaşı alanları daha da yakından ilgilendiren enflasyon rakamlarına göre Temmuz ayında kök maaşlarda artış yaşanacak.
EMEKLİ KÖK MAAŞI NE KADAR ARTACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kök maaşı 10 bin liranın altında olan tüm emeklilerin maaşlarını 10 bin liraya yükseltileceğini açıklamış ve yılbaşından itibaren en düşük emekli aylığı 10 bin lira olmuştu.
Ancak emekliler 10 bin liranın altında kök maaşa sahip oldukları için açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte kök maaşlarında da artış yaşanıyor.
Bugün açıklanan enflasyonla birlikte beş aylık olarak kök maaşa yansıyacak kümülatif artış yüzde 22.7 oldu. Bu orana Haziran aylık enflasyon verisinin kümülatif toplamı eklendiğinde Temmuz ayında kök maaşların ne olacağı belli olacak.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın beşinci enflasyon verisi açıklandı.
Mayıs ayında enflasyon aylık yüzde 3.37 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için yüzde 3,18, Mayıs ayı için de yüzde 22.7 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI
Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak. Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.
(Not: Enflasyon oranı eksi açıklanırsa hesaplanan birikimli oranda düşüş yaşanabilir, diğer aylar açıklanacak enflasyon verilerine göre maaşlara yansıyacak fark belli olacak)