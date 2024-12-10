Kripto para birimi bitcoin, yıl içinde inişli çıkışlı bir seyir izlese de ABD seçimleri sonrası başkanlık koltuğunu kazanan Trump sonrası tarihi rekoru kırdı. Yeni yıla az bir süre kala yatırımcılar, 2024’te en çok kazandıran kripto paraların hangileri olduğunu merak ediyor. İşte kripto paraların yıl sonu karnesi.

1 /14 2024 yılının geride kalmasına sayılı günler kala geleneksel ve kripto paraların yıl sonu karnesi de belli oldu. 2024 yılı kripto para birimlerinin performansına ilişkin değerlendirmeler, Bitcoin'in yılın başından bu yana yüzde 129 değer kazandığını gösterdi.

2 /14 2024 yılı, kripto para piyasasında yatırımcılara önemli kazançlar sunan projelerin öne çıktığı bir dönem oldu. Özellikle piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan ve %100'ün üzerinde getiri sağlayan kripto paralar dikkat çekti.

3 /14 POPCAT (SOL) 2024 YÜKSELİŞİ: %14344

4 /14 MOG COIN 2024 YÜKSELİŞİ: %8789

5 /14 DOGWIFHAT 2024 YÜKSELİŞİ: %1867

6 /14 PEPE 2024 YÜKSELİŞİ: %1867

7 /14 AIOZ NETWORK 2024 YÜKSELİŞİ: %638

8 /14 DOGECOIN 2024 YÜKSELİŞİ: %358

9 /14 BITGET TOKEN 2024 YÜKSELİŞİ: %328

10 /14 ETHEREUM NAME SERVİCE 2024 YÜKSELİŞİ: %260

11 /14 TONCOIN 2024 YÜKSELİŞİ: %155

12 /14 BITCOIN 2024 YÜKSELİŞİ: %129

13 /14 SOLANA 2024 YÜKSELİŞİ: %110