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2024’te en çok kazandıran kripto paralar belli oldu: İşte dijital varlıkların yıl sonu karnesi

2024’te en çok kazandıran kripto paralar belli oldu: İşte dijital varlıkların yıl sonu karnesi

13:5410/12/2024, Salı
G: 10/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Kripto para birimi bitcoin, yıl içinde inişli çıkışlı bir seyir izlese de ABD seçimleri sonrası başkanlık koltuğunu kazanan Trump sonrası tarihi rekoru kırdı. Yeni yıla az bir süre kala yatırımcılar, 2024’te en çok kazandıran kripto paraların hangileri olduğunu merak ediyor. İşte kripto paraların yıl sonu karnesi.

2024 yılının geride kalmasına sayılı günler kala geleneksel ve kripto paraların yıl sonu karnesi de belli oldu. 2024 yılı kripto para birimlerinin performansına ilişkin değerlendirmeler, Bitcoin'in yılın başından bu yana yüzde 129 değer kazandığını gösterdi.

2024 yılı, kripto para piyasasında yatırımcılara önemli kazançlar sunan projelerin öne çıktığı bir dönem oldu. Özellikle piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan ve %100'ün üzerinde getiri sağlayan kripto paralar dikkat çekti.

POPCAT (SOL) 2024 YÜKSELİŞİ: %14344

MOG COIN 2024 YÜKSELİŞİ: %8789

DOGWIFHAT 2024 YÜKSELİŞİ: %1867

PEPE 2024 YÜKSELİŞİ: %1867

AIOZ NETWORK 2024 YÜKSELİŞİ: %638

DOGECOIN 2024 YÜKSELİŞİ: %358

BITGET TOKEN 2024 YÜKSELİŞİ: %328

ETHEREUM NAME SERVİCE 2024 YÜKSELİŞİ: %260

TONCOIN 2024 YÜKSELİŞİ: %155

BITCOIN 2024 YÜKSELİŞİ: %129

SOLANA 2024 YÜKSELİŞİ: %110

BEAM 2024 YÜKSELİŞİ: %106

#kripto para
#bitcoin
#Ethereum

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