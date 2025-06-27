2025 BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ilişik kesme tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte, 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları erişime açıldı. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sonuçlar, 26 Haziran 2025 Perşembe günü MEB’in internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, atama süreci yeni bir aşamaya geçti. Ataması yapılan öğretmenlere kararnamelerin tebliği gerçekleştirilecek ve ardından göreve başlama işlemleri başlayacak. Yerleştirme işlemleri puan üstünlüğü esas alınarak tamamlandı.