2025 BİLSEM öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ilişik kesme tarihi ne zaman?

2025 yılı BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) öğretmen atama sonuçları adayların gündemindeki yerini koruyor. 19-23 Haziran tarihleri arasında tercihlerini yapan öğretmen adayları, gözlerini e-Devlet ve MEBBİS sistemlerinde açılan BİLSEM atama sonucu sorgulama ekranına çevirmiş durumda. Peki BİLSEM öğretmen ataması ilişik kesme tarihi ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan resmi açıklamayla birlikte, 2025 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğretmen atama sonuçları erişime açıldı. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sonuçlar, 26 Haziran 2025 Perşembe günü MEB’in internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, atama süreci yeni bir aşamaya geçti. Ataması yapılan öğretmenlere kararnamelerin tebliği gerçekleştirilecek ve ardından göreve başlama işlemleri başlayacak. Yerleştirme işlemleri puan üstünlüğü esas alınarak tamamlandı.
BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 BİLSEM öğretmen atama sonuçları 26 Haziran 2025 tarihinde ilan edildi. Adaylar, atama sonuçlarına meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak ulaşabiliyor.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILDI?
Yerleştirme işlemleri, öğretmen adaylarının puan üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirildi. Tercih edilen illerdeki boş kontenjanlara, en yüksek puandan başlamak üzere atamalar tamamlandı.
ATAMA SONRASI SÜREÇ: TEBLİĞ VE İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ
Sonuçların açıklanmasının ardından, ataması yapılan öğretmenler 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren tebliğ ve ilişik kesme işlemlerine başlayabilecekler. Adayların bu süreci dikkatle takip etmeleri ve ilgili belgeleri eksiksiz şekilde teslim etmeleri önem taşıyor.
SONUÇLARA NASIL ULAŞILIR?
BİLSEM öğretmen atama sonuçlarına erişmek isteyen adaylar, aşağıdaki adımları izleyebilir:
meb.gov.tr adresine giriş yapın.
“Duyurular” veya “Öğretmen Atama Sonuçları” sekmesini bulun.
T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sisteme giriş yaparak sonuç ekranına ulaşın.