23 Nisan noterler çalışıyor mu sorusu, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde merak edilen konuların başında geliyor. Birçok işlem için noterliklere ihtiyaç duyuluyor. Noterlerde nöbetçi noter sistemi de bulunuyor. Peki, 23 Nisan'da noterler çalışıyor mu? 23 Nisan'da nöbetçi noterler de resmi tatilde kapalı mı? İşte 23 Nisan gibi resmi tatillerde noterlerin çalışma saatleri...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, bu özel günde noterlerde işlemleri olan vatandaşlar "23 Nisan’da noterler açık mı, çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Resmî tatil kapsamında kutlanan 23 Nisan’da kamu kurumlarının çalışma durumu merak konusu olurken, noterlerin durumu da araştırılıyor. İşte noterlerin 23 Nisan’daki çalışma düzenine dair merak edilenler...
NOTERLER 23 NİSAN'DA AÇIK MI?
Noterler 23 Nisan Çarşamba günü hizmet vermeyecek.
23 NİSAN'DA NÖBETÇİ NOTERLER AÇIK MI?
Nöbetçi noterler de 23 Nisan resmi tatil olduğu için çalışmayacak.
23 NİSAN'DA KAPALI OLACAK KURUMLAR
Resmi tatil kapsamında aşağıdaki kamu kurumları ve bazı özel sektör hizmet noktaları 23 Nisan'da kapalı olacak:
📍Belediyeler
📍Muhtarlıklar
📍Valilikler
📍Kaymakamlıklar
📍Nüfus Müdürlükleri
📍Kargo firmaları (bazı özel dağıtım ağları hariç)
📍Noterler (nöbetçi noterler dahil)
Vatandaşların resmi işlemler için bu tarih öncesinde planlama yapmaları öneriliyor.
NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025
Nöbetçi noter çalışma saatleri 2025 yılında da birçok kullanıcı tarafından internet üzerinden araştırılmıştır. Nöbetçi saatlerde noterlikte görüşmek ve işlemlerini halletmek isteyen kullanıcılar, saat bilgilerini sıkça sorgular. Son yıllarda başlatılan nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta içi yoğun bir çalışma programına sahip olan kişiler, hafta sonları noterlikte işlemlerini gerçekleştirebilir.
Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmaları ile 6 Nisan 2019’da başlayan nöbetçi noter uygulaması, vatandaşların mağdur olmaması için işlemlerin hafta sonu da gerçekleştirilmesine olanak tanır. Ancak nöbetçi noterlerin çalışma saatleri, hafta içine göre farklılık gösterir. Hafta sonu nöbetçi olarak çalışan noterler, cumartesi günleri 09.00-16.00, pazar günleri ise 10.00-14.00 saatleri arasında hizmet verir.
NÖBETÇİ NOTERLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Peki nöbetçi noterler kaçta açılıyor? Nöbetçi noterler, hafta sonu cumartesi ve pazar farklı saatlerde açılır. Buna göre cumartesi günleri sabah 09.00 saatleri arasında açılan noterler, pazar günü 10.00 saatinde hizmet vermeye başlar. İşlemlerinizin aksamaması adına hafta sonu noterliğe mümkün olan en erken saatte gelmeniz fayda sağlayacaktır. Nöbetçi noterler, cumartesi günleri saat 16.00' da, pazar günleri ise saat 14.00'te kapılarını kapatır.