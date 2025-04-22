NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025





Nöbetçi noter çalışma saatleri 2025 yılında da birçok kullanıcı tarafından internet üzerinden araştırılmıştır. Nöbetçi saatlerde noterlikte görüşmek ve işlemlerini halletmek isteyen kullanıcılar, saat bilgilerini sıkça sorgular. Son yıllarda başlatılan nöbetçi noter uygulaması kapsamında hafta içi yoğun bir çalışma programına sahip olan kişiler, hafta sonları noterlikte işlemlerini gerçekleştirebilir.





Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nin çalışmaları ile 6 Nisan 2019’da başlayan nöbetçi noter uygulaması, vatandaşların mağdur olmaması için işlemlerin hafta sonu da gerçekleştirilmesine olanak tanır. Ancak nöbetçi noterlerin çalışma saatleri, hafta içine göre farklılık gösterir. Hafta sonu nöbetçi olarak çalışan noterler, cumartesi günleri 09.00-16.00, pazar günleri ise 10.00-14.00 saatleri arasında hizmet verir.