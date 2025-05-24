24 MAYIS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 2025: 24 Mayıs altın ne kadar? Gram altın düştü mü, yükseldi mi?

Altın piyasalarında hareketli günler yaşanıyor. 23 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yükseliş trendine girerken, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri “Altın bugün ne kadar oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Özellikle gram ve çeyrek altına olan talep, haftanın son işlem gününde artış gösterdi. Piyasalarda küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle yaşanan bu yükseliş, altına olan ilgiyi yeniden gündeme taşıdı. İşte 23 Mayıs güncel gram altın, çeyrek altın ve diğer altın türlerinin alış-satış fiyatlarına dair son bilgiler...

1 /4 Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini yeniden piyasaya çevirdi. 23 Mayıs 2025 Cuma sabahı itibarıyla gram ve çeyrek altın yeni güne yükselişle başladı. Ekonomik veriler ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yön bulan altın fiyatları, özellikle yaz ayları yaklaşırken yatırım aracı olarak daha fazla ilgi görüyor. Vatandaşlar “Bugün altın ne kadar?” sorusunun cevabını merak ederken, anlık fiyatlamalar piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor. İşte 23 Mayıs güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

2 /4 BUGÜN ALTIN NE KADAR? Gram altın alış fiyatı: 4.157 TL - satış fiyatı: 4.157 TL - Önceki kapanış: 4.123 TL Çeyrek altın alış fiyatı: 6.823 TL - satış fiyatı: 6.891 TL - Önceki kapanış: 6.835 TL

3 /4 Yarım altın alış fiyatı: 13.646 TL - satış fiyatı: 13.780 TL - Önceki kapanış: 13.670 TL Tam altın alış fiyatı: 26.573 TL - satış fiyatı: 27.098 TL - Önceki kapanış: 27.170 TL