Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde büyük bir coşkuyla kutlanacak. Dini ve milli bayram günleri tüm kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte kapalı olmakta. Peki, 29 Ekim 2025 hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü olacak? Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak mı sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bu özel günün tarihine ve tatil durumuna dair ayrıntılar merak ediliyor.

2 /5 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının yıl dönümü olması sebebiyle her yıl resmi tatil olarak kutlanıyor.

3 /5 29 Ekim hangi güne denk geliyor? Bu yıl yani 2025’te 29 Ekim Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör çalışanı 29 Ekim günü tatil yapacak.

4 /5 28 Ekim yarım gün mü? Kanuna göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Bu nedenle 28 Ekim Salı günü yarım gün tatil olacak. Özel sektör çalışanları bu yarım gün için ek mesai alabilecek.