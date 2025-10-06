Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, ülke genelinde büyük bir sevinçle kutlanacak. Dini ve milli bayramlarda olduğu gibi kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte kapalı olacak. Peki, 29 Ekim 2025 hangi güne denk geliyor? Cumhuriyet Bayramı’nda resmi tatil olacak mı?