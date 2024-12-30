31 Aralık'ta borsa açık mı sorusu yeni yıla geri sayım başlamışken Borsa İstanbul’da işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Peki 31 Aralık borsa yarım gün mü tam gün mü? Yarın Borsa İstanbul açık mı, saat kaça kadar işlem yapılacak?
Yeni yıla sayılı saatler kala yılın son günü olan 31 Aralık'ta borsa açık mı sorusu ile yeni yılın ilk günü olan yılbaşı günü 1 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılacak mı sorusu araştırılıyor. Bu yıl 31 Aralık günü Salı gününe denk gelirken Resmi Tatiller arasında yer alan 1 Ocak bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta borsa açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte ayrıntılar!
31 ARALIK’TA VE YILBAŞINDA BORSA TATİL Mİ?
31 Aralık’ta borsa aynı saatlerde işleme devam edecek.
1 OCAK BORSA TATİL Mİ?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil olmasından dolayı borsada işlem yapılamayacak.
BORSA İSTANBUL’UN KAPALI OLDUĞU RESMİ TATİL GÜNLERİ
2025 yılı için Türkiye'deki resmi tatillerin listesi şu şekilde:
Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)
BORSA İSTANBUL’UN KAPALI OLDUĞU DİNİ TATİL GÜNLERİ
Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.
Cumartesi günü ile başlayan bayram tatili, 1 Nisan Salı günü sona erecek.
Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.
Cuma günü başlayacak bayram tatili, Pazartesi sona erecek. 4 gün sürecek bayram 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.