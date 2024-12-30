Yeni yıla sayılı saatler kala yılın son günü olan 31 Aralık'ta borsa açık mı sorusu ile yeni yılın ilk günü olan yılbaşı günü 1 Ocak Çarşamba günü Borsa İstanbul açık mı, işlem yapılacak mı sorusu araştırılıyor. Bu yıl 31 Aralık günü Salı gününe denk gelirken Resmi Tatiller arasında yer alan 1 Ocak bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Peki, 31 Aralık'ta borsa açık mı? Yılbaşı günü 1 Ocak'ta Borsa İstanbul çalışıyor mu? İşte ayrıntılar!