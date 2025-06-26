3600 ek gösterge ne zaman, kapsamı ne olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge konusu, kamu çalışanları için büyük önem taşıyan bir konu olarak gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle torba yasa ile birlikte bu konudaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 3600 ek gösterge düzenlemesi ne ilişkin yaptığı açıklamalar da kamuda çalışanlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki 3600 ek gösterge kimlere verilecek? TBMM 3600 ek gösterge son durum haberleri.