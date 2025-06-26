3600 ek gösterge düzenlemesi, özellikle birinci dereceye yükselmiş ve meslekte 25 yılını tamamlamış olan kamu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor. 3600 ek gösterge yasası ile maaşlar ve emeklilik ikramiyelerinde önemli artışlar söz konusu olmakta. 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşlar ve emekli ikramiyelerinde değişiklikler kapıda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin kapsamının genişletileceğini ve torba yasa içinde yer aldığını açıklamıştı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge artışı ile maaşlar değişecek mi? İşte haberin detayları.
3600 ek gösterge ne zaman, kapsamı ne olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge konusu, kamu çalışanları için büyük önem taşıyan bir konu olarak gündemde yer almaya devam ediyor. Özellikle torba yasa ile birlikte bu konudaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamalar da kamuda çalışanlar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor. Peki 3600 ek gösterge kimlere verilecek? TBMM 3600 ek gösterge son durum haberleri.
3600 ek gösterge torba yasa düzenlemesi için gözler Çalışma Bakanlığı’na çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 3600 ek göstergeye ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yasalaşacak olan 3600 ek gösterge için Türkiye Büyük Millet Meclis’nde ele alınıp, milletvekillerinin oylarıyla TBMM’den geçmesi bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, ek gösterge kapsamı genişleyecek mi, 3600 ek gösterge torba yasada var mı?
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık.
Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.
3600 ek gösterge torba yasada var mı?
Meclis yeni yasama yılına 1 Ekim’de başladı. Meclis gündeminde torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.
3600 Ek Gösterge Ne Zaman Yasalaşacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 3600 ek gösterge düzenlemesi, yeni yasama döneminde mecliste ele alınacak.
Bu düzenleme ile birlikte memur maaşlarında önemli artışlar bekleniyor. 30 yıllık hizmet süresini tamamlayan memurların maaşlarına 4.500 TL, emeklilik ikramiyelerine ise 150.000 TL ekleme yapılması bekleniyor.