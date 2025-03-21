7200 günü tamamlayan emekli hakkı alacak! Bağ-Kurluya erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 100 bin taşerona kadro...

Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın kapsamına '10 ve daha az kişi çalıştıran'ların girmesi bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.