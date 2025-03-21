7200 günü tamamlayan emekli hakkı alacak! Bağ-Kurluya erken emeklilik, 3600 ek gösterge, 100 bin taşerona kadro...

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği torba yasa Meclis'e taşınıyor. Esnaf, emekli, işçi, memur ve kadınları ilgilendiren düzenlemeler, önemli değişikliklere kapı aralayacak. İlk olarak emekliler için yapılacak düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Bu torba yasada, emeklilik süreçlerini kolaylaştıracak adımlar atılacak ve emeklilerin gelirlerini artıracak düzenlemeler de gündeme gelecek. Ardından, memurlar için 3600 ek gösterge, taşeron işçilere kadro verilmesi ve ev hanımlarına emeklilik hakkı gibi önemli başlıklar yer alacak.
Memurlardan emeklilere, sosyal destek alanlara kadar çok sayıda kişi gelirleri Ocak ayında arttı. Milyonlar bu süreçte gelirini artıracak, emekliliğini kolaylaştıracak, yeni hakların yolunu açacak düzenlemelere kilitlendi. Diğer yandan torba yasa için atılacak adımlar da bu süreçte takip ediliyor.
MEMURLARA EK GÖSTERGE
Beklenen tek düzenleme bu değil. Önümüzdeki dönemde memurlara ilişkin 3600 ek gösterge düzenlemesinin de torba yasa tasarısıyla Meclis'e taşınması söz konusu olacak. Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu düzenlemeden faydalanabilecek.
Yaklaşık 500 bini aşkın kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapsamdaki emekli memurların aylıkları artacak, çalışan memurların ise hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları yükselecek.
ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK
Yine gündemdeki önemli düzenlemelerden biri de Bağ-Kur'lulara ilişkin. Hazırlığı başlayan ve bu yıl içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenlemeyle 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak.
Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın kapsamına '10 ve daha az kişi çalıştıran'ların girmesi bekleniyor. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek.
Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.
EV HANIMLARINA KOLAY EMEKLİLİK
Ev hanımlarına sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.
Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev hanımları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.
100 BİN İŞÇİYE KADRO
Taşeron işçilere yönelik düzenlemenin de Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor. 100 bin taşeron işçinin beklediği bu işlem, yasal düzenlemenin yapılmasının ardından hayata geçirilecek.