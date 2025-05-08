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75 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu ne kadar olacak? En fazla nüfusa sahip olacak ülke açıklandı

75 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu ne kadar olacak? En fazla nüfusa sahip olacak ülke açıklandı

17:178/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, 2100 yılına yönelik küresel nüfus tahminlerini paylaştı. Açıklanan verilere göre, dünya nüfusunun dengesi değişirken, bazı ülkeler hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Peki, Türkiye'nin nüfusu 2100 yılında kaç olacak? Küresel ölçekte ise Hindistan, Nijerya ve Çin gibi ülkeler listenin üst sıralarında yer alacak. 2100 yılına ilişkin öngörülen nüfus sıralaması ve detaylar için açıklanan raporlar yakından takip ediliyor.

Birleşmiş Milletler'in projeksiyonlarına göre, 2100 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10,4 milyara ulaşması bekleniyor. 1950 yılında 2,5 milyar olan dünya nüfusu, 2024 itibarıyla 8 milyarı aşarak önemli bir eşiği geçti. Ancak nüfus artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, 21. yüzyılın sonlarına doğru büyümenin duraklaması öngörülüyor.

1) HİNDİSTAN | 1.5 MİLYAR

Mevcut Nüfus: 1.4 milyar

2) ÇİN | 771 MİLYON

Mevcut Nüfus: 1.4 milyar

3) NİJERYA | 545 MİLYON

Mevcut Nüfus: 229.7 milyon

4) PAKİSTAN | 486 MİLYON

Mevcut Nüfus: 241.4 milyon

5) DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ | 430 MİLYON

Mevcut Nüfus: 106 milyon

6) ABD | 393 MİLYON

Mevcut Nüfus: 336 milyon

7) ETİYOPYA | 323 MİLYON

Mevcut Nüfus: 130 milyon

8) ENDONEZYA | 297 MİLYON

Mevcut Nüfus: 280 milyon

9) TANZANYA | 243 MİLYON

Mevcut Nüfus: 69.6 milyon

10) MISIR | 205 MİLYON

Mevcut Nüfus: 112.7 milyon

11) BREZİLYA | 180 MİLYON

Mevcut Nüfus: 217.7 milyon

12) FİLİPİNLER | 180 MİLYON

Mevcut Nüfus: 111 milyon

13) BANGLDEŞ | 176 MİLYON

Mevcut Nüfus: 174.4 milyon

14) SUDAN | 141 MİLYON

Mevcut Nüfus: 49.5 milyon

15) ANGOLA | 132.5 MİLYON

Mevcut Nüfus: 37.9 milyon

16) UGANDA | 131 MİLYON

Mevcut Nüfus: 50 milyon

17) MEKSİKA | 116 MİLYON

Mevcut Nüfus: 129.5 milyon

18) KENYA | 112.4 MİLYON

Mevcut Nüfus: 56.3 milyon

19) RUSYA | 112 MİLYON

Mevcut Nüfus: 146 milyon

28) TÜRKİYE | 82 MİLYON

Mevcut Nüfus: 85.3 milyon

1927 yılından bu yana Türkiye'nin nüfusu altı kattan fazla artmış, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir.

Ancak azalan doğum oranları nedeniyle büyüme yavaşlamıştır. Şu anda nüfusun yaklaşık yarısı 30 yaşın altındadır.

Nüfusun 2050 yılında 95 milyona ulaşacağı ve 2100 yılında 82 milyona düşeceği tahmin edilmektedir.

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