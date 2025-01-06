82. il olmaya aday ilçeler listesi yenilendi: 2025 yılında 5 aday ilçe eklendi! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından il olma şartları açıklandı. Buna göre bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun 100 bini aşması ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. İşte Türkiye genelinde bu şartları sağlayan ilçeler arasında dikkat çekenler...

1 /30 Türkiye'nin yeni illeri olacak 82, 83 ve 84 plakalı bölgeler için il olma potansiyeli taşıyan ilçeler gündemde. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre 100 binden fazla nüfusa sahip ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olan ilçeler il statüsüne geçme potansiyeli taşıyor.

2 /30 ADANA-KOZAN

3 /30 ADANA-SEYHAN

4 /30 ADIYAMAN-KAHTA

5 /30 MANİSA-AKHİSAR

6 /30 MUĞLA-FETHİYE

7 /30 ANKARA - POLATLI

8 /30 İSTANBUL - BAĞCILAR

9 /30 BALIKESİR-BANDIRMA

10 /30 ANKARA-ÇANKAYA

11 /30 TEKİRDAĞ-ÇORLU

12 /30 DİYARBAKIR - ERGANİ

13 /30 EREĞLİ

14 /30 TARSUS

15 /30 YÜKSEKOVA

16 /30 GEBZE

17 /30 İSKENDERUN

18 /30 KONYA EREĞLİ

19 /30 İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE

20 /30 ANTALYA-ALANYA

21 /30 LÜLEBURGAZ

22 /30 MANAVGAT

23 /30 OSMANGAZİ

24 /30 SİVEREK

25 /30 ŞEHİTKAMİL

26 /30 VAN - ERCİŞ

27 /30 ESENYURT

28 /30 CİZRE

29 /30 ÜNYE