82. il olmaya aday ilçeler listesi yenilendi: 2025 yılında 5 aday ilçe eklendi! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından il olma şartları açıklandı. Buna göre bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun 100 bini aşması ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. İşte Türkiye genelinde bu şartları sağlayan ilçeler arasında dikkat çekenler...
Türkiye'nin yeni illeri olacak 82, 83 ve 84 plakalı bölgeler için il olma potansiyeli taşıyan ilçeler gündemde. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre 100 binden fazla nüfusa sahip ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olan ilçeler il statüsüne geçme potansiyeli taşıyor.
ADANA-KOZAN
ADANA-SEYHAN
ADIYAMAN-KAHTA
MANİSA-AKHİSAR
MUĞLA-FETHİYE
ANKARA - POLATLI
İSTANBUL - BAĞCILAR
BALIKESİR-BANDIRMA
ANKARA-ÇANKAYA
TEKİRDAĞ-ÇORLU
DİYARBAKIR - ERGANİ
EREĞLİ
TARSUS
YÜKSEKOVA
GEBZE
İSKENDERUN
KONYA EREĞLİ
İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE
ANTALYA-ALANYA
LÜLEBURGAZ
MANAVGAT
OSMANGAZİ
SİVEREK
ŞEHİTKAMİL
VAN - ERCİŞ
ESENYURT
CİZRE
ÜNYE
EDREMİT