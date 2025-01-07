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82. il olmaya 5 aday ilçe daha eklendi! İl haritası değişiyor: Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?

82. il olmaya 5 aday ilçe daha eklendi! İl haritası değişiyor: Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri hangileri?

09:017/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından il olma şartları açıklandı. Buna göre bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için nüfusunun 100 bini aşması ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor. İşte Türkiye genelinde bu şartları sağlayan ilçeler arasında dikkat çekenler...

Türkiye'nin yeni illeri olacak 82, 83 ve 84 plakalı bölgeler için il olma potansiyeli taşıyan ilçeler gündemde. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre 100 binden fazla nüfusa sahip ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta olan ilçeler il statüsüne geçme potansiyeli taşıyor.

ADANA-KOZAN

ADANA-SEYHAN

ADIYAMAN-KAHTA

MANİSA-AKHİSAR

MUĞLA-FETHİYE

ANKARA - POLATLI

İSTANBUL - BAĞCILAR

BALIKESİR-BANDIRMA

ANKARA-ÇANKAYA

TEKİRDAĞ-ÇORLU

DİYARBAKIR - ERGANİ

EREĞLİ

TARSUS

YÜKSEKOVA

GEBZE

İSKENDERUN

KONYA EREĞLİ

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE

ANTALYA-ALANYA

LÜLEBURGAZ

MANAVGAT

OSMANGAZİ

SİVEREK

ŞEHİTKAMİL

VAN - ERCİŞ

ESENYURT

CİZRE

ÜNYE

EDREMİT

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