A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. 150 cc scooter, bluetooth hoparlör, berjer takımı su sebili, üç tekerlekli elektrikli moped gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki bugün A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 13 Mart Perşembe aktüel ürünler kataloğu.
Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU
150 cc Maxi Scooter 64.990 TL
Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 49.990 TL
3 Musluklu Su Sebili 6.999 TL
Inox Bulaşık Makinesi 12.799 TL
No-Frost Buzdolabı Inox 21.999 TL
Çamaşır Makinesi 13.499 TL
65 İnç 4K Ultra HD Android TV 24.999 TL
Bluetooth Hoparlör 349 TL
Powerbank 449 TL
Berjer Takımı 2.999 TL
Oto Cam Sileceği 69,50 TL
Araç Tipi El Süpürgesi 399 TL
Profesyonel Çizik Alıcı Cila 49,50 TL
Kör Nokta Aynası 64,50 TL
Lastik Parlatıcı ve Koruyucu 59,50 TL
Arka Koltuk Telefon Tutucu ve Askı 89 TL
Katmer ve Gözleme Sacı 1.099 TL
Çubuk El Blender 399 TL
Yüz Saunası 299 TL
Buz Silindiri 149 TL
Dikey Süpürge 1.699 TL
El mikseri 799 TL
Döküm Derin Tencere 690 TL
Döküm Tava 490 TL
Stantlı Baharatlık Seti 699 TL
5'li Saklama Kabı 120 TL
3'ü 1 Arada French Press 129 TL
Tabaklık 155 TL
Tava Rafı 155 TL
110 Parça Hobi Seti 799 TL
17,5L Tavan Boyası 449 TL
2,5 L Panel Kapı Boyası 599 TL
10 KG Slikonlu Plastik Duvar Boyası 399 TL
Katlanabilir Piknik Sandalyesi 449 TL
Makyaj Çantası 299 TL
Erkek El Çantası 149 TL
Erkek Kemer 69,50 TL
Uçaklı Askeri Set 335 TL
Akrobasi Oyun Seti 299 TL
Oyuncak Makyaj ve Piknik Çantası 119 TL
Yumuşak Top Atan Oyuncak 299 TL
Formula 1 Yarış Seti 379 TL
1 KG Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 259 TL
3 KG Biberiye Turşusu 199 TL
500 G Dondurulmuş Tepsi Künefe 150 TL