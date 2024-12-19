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A101 aktüel 19 Aralık 2024 kataloğu yayında: Rewolf RSX3 125 cc benzinli motosiklet, Mipo M59 cep telefonu geliyor!

A101 aktüel 19 Aralık 2024 kataloğu yayında: Rewolf RSX3 125 cc benzinli motosiklet, Mipo M59 cep telefonu geliyor!

09:0419/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
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<p>A101 aktüel ürünler</p>
A101 aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Rewolf RSX3 125 cc benzinli motosikletten, Mipo M59 cep telefona, çamaşır makinesinden masaüstü bilgisayara kadar birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki bugün A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte 19 Aralık 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu.

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU 19 ARALIK 2024 PERŞEMBE

Philips 65PUS7009/62 65 inç 4K UHD Smart LED TV: 28.999 TL

SEG CM1012 IN 10 kg çamaşır makinesi: 11.999 TL

SEG NF 4631 No-Frost buzdolabı (402 litre): 15.999 TL

Öğrenme Kulesi 999 TL

Fonksiyonel Bebek Beşiği 1.999 TL

Smart Bebek Yatağı 699 TL

Takı Organizer Çeşitleri 399 TL

Düzenleyici Kutu Çeşitleri 49 TL

PP Büyük Boy Valiz 799 TL

PP Orta Boy Valiz 699 TL

Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 55 TL

Emaye Fırın Tepsi Çeşitleri 169 TL

7 Parça Saklama Kabı Seti 119 TL

Brita Aluna XL Filtreli Sürahi 399 TL

Mipo M59 cep telefonu (256 GB hafıza): 6.799 TL

Vortex V3 gaming masaüstü bilgisayar: 16.999 TL

Apex V5 gaming masaüstü bilgisayar: 26.999 TL

Döküm Gözleme Tavası 479 TL

Tava ve Sahan Seti 499 TL

Borcam Çeyiz Seti 449 TL

Ayaklı Servis Tabağı 249 TL

Vita Patisserie 2 Katlı Sunumluk 179 TL

Bambu Sunum Tabağı 119 TL

5 Bıçaklı Manuel Doğrayıcı 139 TL

TH-238F-100 23.8 inç gaming monitör: 2.699 TL

TG-IWQHD34C-180 34 inç gaming monitör: 9.999 TL

TG-VSN27C-120 27 inç gaming monitör: 3.799 TL

BU HAFTA A101’DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 799 TL

Arzum El Blender Seti 1.599 TL

Kiwi Elektrikli Isıtıcı Fan 479 TL

Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 1.199 TL

Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

Regal Toz Torbasız Süpürge 2.499 TL

Ultrasonik Aroma Difüzörü 299 TL

Kiwi Halı Yıkama Makinesi 4.999 TL

A101 19 Aralık 2024 aktüel ürünler kataloğu ile bu Perşembe gelecek diğer ürünler ise şu şekilde:

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