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A101'de indirime giren ürünler 20 Mart Perşembe kataloğu: Koltuk ve halı yıkama makinesi, termosifon, elektrikli moped geliyor

A101'de indirime giren ürünler 20 Mart Perşembe kataloğu: Koltuk ve halı yıkama makinesi, termosifon, elektrikli moped geliyor

14:0817/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
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<p>A101 aktüel ürünler</p>
A101 aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler kataloğu sayesinde, gıda, temizlik, kişisel bakım ve daha birçok kategoride indirimli ürünlere kolayca ulaşabilirsiniz. A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste yayımlandı. Kurutma Makinesi, termosifon, elektrikli moped, koltuk ve halı yıkama makinesi gibi birçok ürün indirimli olarak A101 kataloğunda yer aldı. Peki bugün A101 aktüel ürünlerde neler var? İşte A101 20 Mart Perşembe aktüel ürünler kataloğu.

Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu ile birbirinden avantajlı ürünler satışa sunuluyor. İndirimli ürünler arasında elektronik eşyadan mutfak araç gereçlerine, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar birçok seçenek bulunuyor. A101 indirimli ürünler listesi her hafta güncellenerek, hesaplı alışverişin kapılarını aralıyor. "Bu hafta A101 aktüel ürünlerde neler var?" sorusunun cevabını öğrenmek ve fırsatları kaçırmamak için A101 aktüel ürünler kataloğu listesine haberimizde göz atabilirsiniz.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL

Volta Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.990 TL

Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 65,990 TL

Philips 55 İnç 4K UHD LED Smart TV 26.999 TL

Toshiba 50 İnç 4K Ultra HD Android TV 14.999 TL

Hı-Level 40 İnç FHD Smart TV 7.399 TL

SEG Çamaşır Makinesi 13.999 TL

Kurutma Makinesi 14.999 TL

Termosifon 65 L 6.799 TL

No-Frost Buzdolabı 17.999 TL

Akel Midi Fırın 1.899 TL

Hometech Çelik Kettle 459 TL

Kiwi Çay Makinesi 799 TL

Arzum Multi Blender Seti 2.199 TL

Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.699 TL

Buharlı Temizleyici Mop 1.499 TL

Gaming Klavye 399 TL

Gaming Mouse 279 TL

4+1 Tornavida Seti 139 TL

Boya Haznesi 64,50 TL

Pense 249 TL

Rutubet ve Küf Önleyici Boya 0,75 L 299 TL

Genel Amaçlı Slikon 69,50 TL

Çakmak Gazı ve Pürmüz Çift Fonksiyonlu Set 349 TL

16 Takım Çantası 179 TL

Derz ve Fayans Temizleyici 44,50 TL

4+1 Tornavida Seti 139 TL

Boya Haznesi 64,50 TL

Pense 249 TL

Rutubet ve Küf Önleyici Boya 0,75 L 299 TL

Genel Amaçlı Slikon 69,50 TL

Çakmak Gazı ve Pürmüz Çift Fonksiyonlu Set 349 TL

16 Takım Çantası 179 TL

Derz ve Fayans Temizleyici 44,50 TL

Doğuş Filiz Çay 1000 G 165 TL

Tarabya Kaşar Peyniri 1 Kg 245 TL

Zeo Siyah Zeytin XS-2XS 250 G 39,90 TL

Anavarza Çiçek Balı 450 G 129 TL

Birşah Yoğurt 3 Kg 109,50 TL

Kaanlar Tereyağı 500 G 189,90 TL

Eti Lifalif Yulaf Ezmesi 500 G 49,50 TL

Kebir Kolot Peyniri 500 G 132,50 TL

Doğuş Toz Şeker 5000 G 189 TL

Bebelac 1 Bebek Sütü 400 G 209,90 TL

Nimet Rulo Börek 500 G 55,50 TL

Duru Duş Sabunu Zeytinyağı Özlü 4X150 G 600 G 89,75 TL

Bingo Beyaz ve Renkli Toz Deterjan 10 Kg 319 TL

Ülker Çikolatalı Gofret 35 g 8 TL

Rondo Çilek Kremalı Bisküvi 4x61 G 29 TL

Biskrem Çikolata Dolgulu Bisküvi 3x100 G 39 TL

9 Kat Fındık Kremalı Gofret 114 G 19,50 TL

Pötibör Bisküvi 450 G 42,50 TL

Bebe Bisküvisi 1000 G 99 TL

Halley Kremalı Karadutlu Bisküvi 8x30 G 55 TL

Probis Kremalı Bisküvi 28x10 g 47 TL

Lav Buket Çay Seti 12 Parça 139,90 TL

Dardanel Konserve Ton Balığı 2x170 G 139,90 TL

Kızartmalık Patates File 23,50 TL

İthal Muz 89,50 TL

Çarliston Biber Paket 28,75 TL

Mandalina 35 TL

Salatalık 59 TL

Kokteyl Domates Paket 39,50 TL

Poşetli Bütün Piliç 79,50 TL

Beşler Dana Izgara Köfte 400 g 179 TL

Otomatik Fonksiyonlu Bahçe Sulama Tabancası 169 TL

3 Kollu Döner Fıskiye 229 TL

Taşınabilir Hortum Makarası 429 TL

Mini Hortum Makara Seti 999 TL

El Arabası 1.350 TL

Çatal Çapa 99,50 TL

Budama Makası 269 TL

#A101
#A101 aktüel ürünler
#A101 indirimli ürünler katalog

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