ABD seçimleri için seçmenler sandık başına giti. Kamala Harris ve Trump’ın yarıştığı 2024 ABD başkanlık seçiminde yarışı göğüsleyen Cumhuriyetçi aday Trump, 47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Peki ABD başkanlar kim? İşte ABD başkanları isimleri

1 /47 Kamala Harris ve Donald Trump yarıştığı ABD başkanlık seçim sonuçlarını tüm dünya merak edilirken, Cumhuriyetçilerin adayı Trump zaferini ilan etti. Trump, “47'inci başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ederim." dedi. Peki ABD başkanları kimdir? İşte geçmişten günümüze ABD başkanları isimleri.

2 /47 George Washington (1789–1797)

3 /47 John Adams (1797–1801)

4 /47 Thomas Jefferson (1801–1809)

5 /47 James Madison (1809–1817)

6 /47 James Monroe (1817–1825)

7 /47 John Quincy Adams (1825–1829)

8 /47 Andrew Jackson (1829–1837)

9 /47 Martin Van Buren (1837–1841)

10 /47 William Henry Harrison (1841)

11 /47 John Tyler (1841–1845)

12 /47 James K. Polk (1845–1849)

13 /47 Zachary Taylor (1849–1850)

14 /47 Millard Fillmore (1850–1853)

15 /47 Franklin Pierce (1853–1857)

16 /47 James Buchanan (1857–1861)

17 /47 Abraham Lincoln (1861–1865)

18 /47 Andrew Johnson (1865–1869)

19 /47 Ulysses S. Grant (1869–1877)

20 /47 Rutherford B. Hayes (1877–1881)

21 /47 James A. Garfield (1881)

22 /47 Chester A. Arthur (1881–1885)

23 /47 Grover Cleveland (1885–1889)

24 /47 Benjamin Harrison (1889–1893)

25 /47 Grover Cleveland (1893–1897)

26 /47 William McKinley (1897–1901)

27 /47 Theodore Roosevelt (1901–1909)

28 /47 William Howard Taft (1909–1913)

29 /47 Woodrow Wilson (1913–1921)

30 /47 Warren G. Harding (1921–1923)

31 /47 Calvin Coolidge (1923–1929)

32 /47 Herbert C. Hoover (1929–1933)

33 /47 Franklin D. Roosevelt (1933–1945)

34 /47 Harry S. Truman (1945–1953)

35 /47 Dwight D. Eisenhower (1953–1961)

36 /47 John F. Kennedy (1961–1963)

37 /47 Lyndon B. Johnson (1963–1969)

38 /47 Richard Nixon (1969–1974)

39 /47 Gerald Ford (1974–1977)

40 /47 Jimmy Carter (1977–1981)

41 /47 Ronald Reagan (1981–1989)

42 /47 George H. W. Bush (1989–1993)

43 /47 Bill Clinton (1993–2001)

44 /47 George W. Bush (2001–2009)

45 /47 Barack Obama (2009–2017)

46 /47 Donald Trump (2017–2021)