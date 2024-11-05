5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump yarışmakta. Kamala Harris ve Donald Trump’ın yarıştığı ABD başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi başladı. Harris mi önde Donald Trump mı? 2024 ABD seçimlerinde Kamala Harris ve Trump'ın ne kadar oy alacağını ABD’li seçmenlerin yanında dünya merak ediyor. ABD seçimlerinde adayların anlık oy oranları, ABD seçim haritası, Amerika seçim sonuçları 2024 canlı veriler ile son dakika olarak burada yer alacak. ABD seçim sonuçları canlı ve anlık olarak takip et.

1 /7 ABD'de başkanlık ve Kongre seçimleri için oy verme işlemi başladı. Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesinin ardından Demokrat Parti'nin adayı olarak Kamala Harris seçildi. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ise Donald Trump. Seçmenler, yeni başkanın yanı sıra Kongre'nin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 üyeli Senato'daki 34 sandalyeyi de oy için kullanıyor.

2 /7 Demokrat aday Kamala Harris, oy verme işleminin başlamasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Harris, şunları yazdı: "Seçim günü geldi çattı. Bugün, ülkemizi sevdiğimiz ve Amerika'nın vaatlerine inandığımız için oy veriyoruz."

3 /7 Ülkenin doğu yakasında sandıklar açılmaya ve seçmenler ilk oyları kullanmaya başladı. Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York ve Virginia'daki seçmenler sandık başına gidiyor.

4 /7 Harris mi önde Donald Trump mı? Anketler, Harris ve Trump'ın ulusal düzeyde bir başarı yarışı içinde olduğunu gösteriyor. Real Clear Politics'in derlediği son 14 anketin yapıldığına göre, her iki günde de %48,5 destek verecek durumda.



5 /7 Amerika seçim sonuçları çok oyu alan mı fazla delege kazanan aday mı seçimi kazanıyor? ABD Başkanlık seçimlerinde kullanılan "Delegeler Kurulu" (Seçim Kurulu) sistemi, kayıtların eyaletlerin nüfus ağırlığına göre belirlenen 538 delegenin oylarıyla belirleniyor. Seçmenler, aslında doğrudan başkan adayına değil, destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

6 /7 Bu sistemde, bir adayın cumhurbaşkanının seçilebilmesi için 270 delege edilmesi gerekiyor, yani delegelerin oylarının yarıdan fazlasının alınması şartı. Bu durum, daha fazla oy alan adayın değil, daha fazla delegeye ulaşan adayın başkan olma yolunda yol açabiliyor. Eyaletler arasındaki nüfus durumunun önemsediği bu sistem, Amerikan siyasal yapısının özgün yanlarından biri olarak öne çıkıyor.