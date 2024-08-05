Adana'daki TOKİ konutları, depremden etkilenen vatandaşlar için umut ışığı oldu. Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükselmeye devam ediyor. Kent genelinde yapılan 7 bin 433 konut, 7 gün 24 saat esasına göre hızla yükseliyor.