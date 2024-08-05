TOKİ, depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Adana'da büyük bir inşaat çalışması yürütüyor. Adana genelinde yapılan 7 bin 433 konut, 7 gün 24 saat esasına göre hızla yükseliyor. Peki Adana TOKİ konutları kura çekilişi ne zaman? TOKİ Adana deprem konutları son durum nedir?
Adana'daki TOKİ konutları, depremden etkilenen vatandaşlar için umut ışığı oldu. Adana'da depremzedeler için yeni TOKİ konutları yükselmeye devam ediyor. Kent genelinde yapılan 7 bin 433 konut, 7 gün 24 saat esasına göre hızla yükseliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin can kayıpları ve yıkımlara yol açtığı Adana'da, TOKİ tarafından yapımına başlanan konutların bin 589 tanesi tamamlandı. Projeler çerçevesinde kurası çekilen ve hak sahiplerine teslim edilen evlerde yaşam başladı.
Adana TOKİ deprem konutları son durum nedir?
7 bin 433 konutun inşası ise Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Tufanbeyli, Yumurtalık ve Ceyhan ilçelerinde devam ediyor. İşçiler 3 vardiya olarak konutların yapımını 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiriyor.
Proje kapsamında dairelerin 2+1 dairelerin 85, 3+1 100 metrekare büyüklüğünde olacağı belirtildi. Ayrıca dairelerde kullanılan malzemelerin yüzde 100 yerli üretim olduğu kaydedildi.
Adana TOKİ deprem konutları ne zaman teslim edilecek?
Kalıcı konut projesiyle ilgili bilgiler veren Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, projelerin etap etap devam ettiğini anlattı.
Karslıoğlu, “Şambayadı Mahallesi'nde 622 konut hızla yükselmeye devam ediyor. 3 vardiya çalışılıyor ve hızla inşaat yükseliyor. İhalesi yapılmamış hiçbir yerimiz kalmadı. Bir tarafta yaşam alanları başladı, diğer tarafta da inşaatlar devam ediyor” diye konuştu.
Hiçbir depremzedenin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Karslıoğlu, “Bu TOKİ konutları hiç durmadan devam edecek. Depreme dayanıklı evler yapılmaya devam edecek. Hiçbir depremzede mağdur edilmeyecek.
Önce ağır hasarlılar evlerine kavuşacak. Yerinde dönüşüm projeleri de devam ediyor. Vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Tabut şeklindeki evlerden kurtulmamız lazım” dedi. Adana TOKİ konutlarının kura çekilişine ilişkin resmi bir açıklama bulunmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sene sonuna kadar en az 200 bin deprem konutunu teslim etmeyi hedeflediklerini bildirmişti.