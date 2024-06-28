TOKİ İLK EVİM ARSA ADANA KURA BELİRLEME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Adana ilk evim arsa kura çekimi 17 Kas 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Adana müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Adana TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Adana müstakil arsalar da belli olmuş. E Devlet’en bakın.” diye paylaşımda bulundu.