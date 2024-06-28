TOKİ arsa kuralarına ilişkin merak edilenlere yanıt aranmaya devam ediyor. TOKİ'nin arsa kuraları Adana’da çekilirken başvuru sahipleri de ilk evim arsa yeri belirleme ada parsel sorgulamalarına odaklandı. Peki TOKİ ilk evim arsa Adana kura belirleme sonuçları açıklandı mı? Adana’da müstakil arsa yeri ada parsel belli oldu mu? İşte detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 'İlk Evim İlk Arsam' projesine yoğun katılım sağlanmıştı. Başvuruları alınan İlk Arsam projesinde hak sahiplerinin müşterek ve müstakil arsası kura yoluyla açıklanmıştı.
TOKİ son olarak Adana Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Adana TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Adana merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
TOKİ İLK EVİM ARSA ADANA KURA BELİRLEME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
TOKİ Adana ilk evim arsa kura çekimi 17 Kas 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Adana müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Adana TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Adana müstakil arsalar da belli olmuş. E Devlet’en bakın.” diye paylaşımda bulundu.
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken sosyal medya üzerinden bir vatandaş, “Afyon merkez müstakil arsa yeri belli olmuş Sinanpaşa Akören Bağdat mahallesi hayırlı olsun.” şeklinde paylaşımda bulundu. Ancak konuya ilişkin resmi açıklama henüz gelmedi. Başvuru sahipleri e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabilecek.
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.