Af yasası ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Meclis gündeminde yer alan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk kanun teklifi için çalışmalar sürüyor. Çalışmaların ardından 100. yıl affı iddiası gündeme geldi. 10. Yargı paketi kapsamında birçok düzenleme için detaylar merak ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç merak edilen "af çıkacak mı" sorusu hakkında konuştu. Peki, Genel af, kısmi af ve infaz düzenlemesi ne zaman çıkacak? 1/5 ceza indirimi ne demek? 10. Yargı paketi kapsamında hangi düzenelemeler hayata geçirilecek? İşte af yasasında son gelişmeler...
Af yasasına ilişkin son gelişmeler mahkumlar ve ailelerinin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan genel af iddialarına ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında Genel Af gündemimizde yok açıklamalarında bulunmuş, Kısmi af detayları ise katıldığı canlı yayında açıklamıştı.
BAKAN TUNÇ'TAN AF AÇIKLAMASI
Bakan Tunç, (Elebaşı Öcalan'ın çağrısına ilişkin) "Burada muhatap devlet değil, muhatap örgüt. Dolayısıyla örgüt bunu nasıl değerlendirecek bunu hep beraber göreceğiz" dedi. Genel af olacak mı sorusuna da cevap veren Bakan Tunç, "Genel af söz konusu değil" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" ve İmralı süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. PKK'nın silah bırakmaması halinde terörle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Tunç, "Öcalan'a af ihtimali" tartışmasına ilişkin "Kişiye yönelik düzenleme, iyileştirme ve af söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Bakanlık nezdinde "Öcalan'a umut hakkı" tanınması yönünde bir çalışma bulunmadığını da söyleyen Tunç, "İmralı'da tecrit yok; Öcalan'ın şartlarında bir olumsuzluk da söz konusu değil" dedi. Tunç, Öcalan'ın 21 Mart'ta gerçekleşecek Nevruz'a cezaevinden mektup gönderebileceğini ama video ile canlı bağlantı gibi bir imkânın sağlanmasının mümkün olmadığına işaret etti.
GENEL AF, KISMİ AF ÇIKACAK MI?
Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok.
KOVİD TAHLİYESİ DÜZENLEMESİ
'Kovid izniyle ilgili bir çalışma olabilir’ dedik. 'Af mı geliyor' şeklinde birtakım yorumlara neden oldu. 2020'de Kovid izninden yararlanıp açık cezaevinde bulunanlar denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye edilmişti. Bu süre 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Düzenlemeden 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunanlar yararlandı. 31 Temmuz 2023 tarihinden daha önce suç işlemiş ancak cezasının infazı henüz kesinleşmemiş ve hapse girmemiş olanların, yargılamadaki gecikmeden dolayı bu düzenlemeden yararlanamaması gibi bir durum ortaya çıktı. Bu yönde müracaatlar, talepler oldu. Bu talepler doğrultusunda bir düzenleme olabilir.
4/4 MÜKERRİR DURUMDA OLANLARA İYİ HABER
"Bu konu cezaevlerinde mükerrir durumda olanlarla ilgili yani tekraren basit suç işleyenlerin cezaevinde koşullu salıvermeden yararlanıp yararlanamayacağıyla ilgili bir husus. Ceza infaz mevzuatımıza göre bir kişi, terör, cinsel suçlar, uyuşturucu suçu haricinde basit suçlar bakımından ilk kez suç işlediği zaman cezasının yarısını cezaevinde geçirirken koşullu salıverilmesine son 1 yıl kalan hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanır.
İkinciyi işlemiş ise cezasının 2/3’ünü, üçüncüyü işlemişse cezasının tamamını yani 4/4’ünü cezaevinde geçirir. Burada bir terör suçlusu ya da uyuşturucu suçlusunun cezasını 3/4’lük bölümünü cezaevinde geçiriyorken basit suçlardan cezaevinde olanların cezalarını neden 4/4’ünü cezaevinde geçirdiklerine dair yakınmalar oluyor. Cezaevinde bu durumda olanların cezalarının 3/4’ünü yatarak dışarı çıkma ümidiyle ıslah olmasının kolaylaşacağına dair çok sayıda başvuru yapılıyor. Bu konuda bir düzenleme yapılması hususu tabi ki milletvekillerimizin, yüce meclisimizin takdiridir."
CEZANIN 1/5’İ YATILACAK
Pakete göre, ilke olarak hükümlülerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi için cezalarının belirli bir süresini yani koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken sürenin en az 1/5’ini mutlaka cezaevinde geçirmeleri gerektiği kabul ediliyor. Bu durumda örneğin 1 yıl ceza alan 2.5 ay, 6 ay ceza alan 1 ay, 3 ay ceza alan 18 gün, 1 ay ceza alan 6 gün cezaevinde kalacak.
10.YARGI PAKETİNDE SON DURUM NE?
10. Yargı Paketi , İnfaz Düzenlemesi, 10. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 10. Yargı Paketi Kamuoyunda bir süredir konuşulan genel af, 100. yıl affı gibi iddialar, 10. Yargı Paketi ile bir kez daha gündeme geldi. 55 maddelik yargı paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kısmi af ve af yasası ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Tunç 10. Yargı Paketi ve af yasası ile ilgili;
"10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var." dedi.
4. Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İlk Yargı Paketi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, 2025-2029 yılları arasında yapılacak yasal düzenlemeleri kapsıyor. Bu belge kapsamında, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan düzenlemelerle birlikte, 2 yılın altındaki suçlarda belirli bir süre cezaevinde kalma veya kamu hizmetinde çalışma gibi yeni hükümler öngörülüyor. AK Parti milletvekilleri, bu reform için hazırlıklarını sürdürüyor ve ilk yargı paketi, TBMM’ye sunulmak üzere hazırlanıyor.
55 MADDEDEN OLUŞUYOR
Adalet Bakanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre, yeni taslak paket hazır. Bu taslak ilgili bakanlıklara gönderildi ve görüşe açıldı. Önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Daha önceki yargı paketlerinden çıkarılan infaz düzenlemeleri 10’uncu pakette yer alıyor. Pakette, 14 farklı kanunda değişiklik veya düzenleme var. Kanun teklif taslağı yürütme ve yürürlük dahil toplam 55 maddeden oluşuyor.