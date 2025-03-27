10.YARGI PAKETİNDE SON DURUM NE?





10. Yargı Paketi , İnfaz Düzenlemesi, 10. Yargı Paketi son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 10. Yargı Paketi Kamuoyunda bir süredir konuşulan genel af, 100. yıl affı gibi iddialar, 10. Yargı Paketi ile bir kez daha gündeme geldi. 55 maddelik yargı paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç kısmi af ve af yasası ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuştu. Tunç 10. Yargı Paketi ve af yasası ile ilgili;

"10. Yargı Paketi'nde de gerek ceza adalet sistemiyle ilgili, gerek cezalardaki caydırıcılıkla ilgili olarak önemli taslaklarımız var. Bazı suçlar bakımından, özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik, denetimli serbestlik uygulamalarına yönelik, koşullu salıverme uygulamalarına yönelik, Türk Ceza Kanunu'muzda özellikle bazı suçlarla ilgili alt ve üst sınırla ilgili toplumdan ve uygulayıcılardan gelen eleştirilerin ortadan kaldırılmasına yönelik bazı çalışmalarımız var." dedi.