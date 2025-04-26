AFAD güven listesini açıkladı! Depremden en az etkilenecek iller sıralandı: Ev alacaklar dikkat planınızı yapın

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin deprem risk haritası yeniden gündeme geldi. İstanbul ve Kütahya’da yaşanan depremler, riskli bölgelerle birlikte güvenli şehirleri de mercek altına aldı. Türkiye genelinde şehirler, 1. dereceden 5. dereceye kadar risk gruplarına ayrılıyor. Haritada en yüksek riskli bölgeler kırmızı renkle işaretleniyor. Deprem riski en yüksek olan iller ve güncel harita verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.