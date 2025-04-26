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AFAD güven listesini açıkladı! Depremden en az etkilenecek iller sıralandı: Ev alacaklar dikkat planınızı yapın

AFAD güven listesini açıkladı! Depremden en az etkilenecek iller sıralandı: Ev alacaklar dikkat planınızı yapın

10:5026/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türkiye’de yaşanan depremler, güvenli şehir arayışını yeniden gündeme taşıdı. Özellikle İstanbul ve Kütahya depremlerinin ardından, deprem riski düşük bölgeler merak konusu oldu. AFAD ve MTA verilerine göre hazırlanan listede, büyük fay hatlarından uzak 20 şehir öne çıktı. Bu iller, coğrafi konumları sayesinde daha düşük deprem riski taşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin deprem risk haritası yeniden gündeme geldi. İstanbul ve Kütahya’da yaşanan depremler, riskli bölgelerle birlikte güvenli şehirleri de mercek altına aldı. Türkiye genelinde şehirler, 1. dereceden 5. dereceye kadar risk gruplarına ayrılıyor. Haritada en yüksek riskli bölgeler kırmızı renkle işaretleniyor. Deprem riski en yüksek olan iller ve güncel harita verileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

İşte Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir;

Edirne

Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Edirne, fay hatlarından uzakta olduğu için daha az riskli iller arasında.

Kırıkkale

Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Kırıkkale, deprem riski düşük iller arasında bulunuyor.

Karaman

Konya’ya komşu olan Karaman da benzer şekilde düşük deprem riski taşıyor.

Konya

Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili olan Konya, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor.

Aksaray

Aksaray, hem ulaşım hem de güvenlik açısından avantaj sağlayan bir şehir.

Niğde

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde, düşük sismik aktiviteyle ön plana çıkıyor.

Nevşehir

Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, turizm kadar deprem güvenliği açısından da öne çıkıyor.

Kırşehir

Deprem açısından sakin iller arasında gösterilen Kırşehir, tercih edilen güvenli bölgelerden biri.

Yozgat

Orta Anadolu’nun kalbinde yer alan Yozgat, fay hatlarına uzak konumuyla dikkat çekiyor.

Çankırı

İç Anadolu’nun kuzeyinde bulunan Çankırı, düşük sismik tehlike haritasına sahiptir.

Amasya

İç Anadolu’ya yakın konumda bulunan Amasya, tarihsel olarak büyük depremlerden etkilenmemiştir.

Karabük

Sanayi kenti olmasına rağmen, Karabük’ün birçok bölgesi deprem açısından risk taşımıyor.

Zonguldak

Zonguldak, hem kıyı hem de iç bölgeleriyle düşük sismik aktivite gösteren iller arasında yer alıyor.

Bartın

Batı Karadeniz’in sakin şehirlerinden Bartın, deprem açısından güvenli yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kastamonu

İç Anadolu ile Karadeniz arasında yer alan Kastamonu, zemin yapısı ve konum itibarıyla düşük risk grubunda.

Giresun

Fay hatlarına uzak olan Giresun, düşük deprem riski nedeniyle tercih edilen şehirlerden biri.

Trabzon

Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Trabzon, deprem açısından oldukça güvenli bölgeler arasında yer alıyor.

Rize

Rize’nin özellikle merkez ve doğu ilçeleri, düşük sismik aktivite ile öne çıkıyor.

Artvin

Karadeniz'in doğusunda yer alan Artvin, fay hatlarından uzak konumuyla dikkat çekiyor.

Sinop

Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, hem jeolojik olarak hem de tarihsel veriler ışığında en düşük deprem riskine sahip iller arasında başı çekiyor.

#afad
#deprem
#Depremde En Güvenli Yerler
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