AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER 17 EYLÜL: 10 bin öğretmen ataması branş ve kadro açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER 17 EYLÜL: 10 bin öğretmen ataması branş ve kadro açıklandı mı, tarih belli oldu mu?

17/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasını tamamlamasının ardından, gözler ikinci etap atamalara çevrildi. Bu kez 10 bin kontenjanın Milli Eğitim Akademisi bünyesinde öğretmen adaylarına ayrılması planlanıyor. Takvimin ve branş dağılımının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu.

MEB’in duyurduğu 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tamamlandı. Sırada, Milli Eğitim Akademisi kapsamında yapılacak 10 bin kişilik yeni atama süreci var. Adaylar, hem kontenjanların dağılımını hem de başvuru tarihlerini öğrenmek için resmi açıklamaları bekliyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Atama takvimiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Eğitim camiası, MEB'in duyuracağı atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile net tarihlere ulaşacak.

Sürecin açıklanmasının ardından adaylar, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MEB'DEN TARİH AÇIKLAMASI

MEB'den daha önce konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir."

