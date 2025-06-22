AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek. 2025 AGS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Peki AGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte MEB Akademi giriş sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı.
ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Akademi Giriş Sınavı (AGS) öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları da son hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2025 AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2025 AGS NE ZAMAN?
AGS sınavı 13 Temmuz'da ÖSYM tarafından uygulanacak. İlk oturum olan AGS 10.15'te başlayacak ve 110 dakika sürecek. İkinci oturum ÖABT ise 14.45'te başlayacak, süresi 90/70 dakika arasında değişecek.
AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AGS Sınavın giriş belgesi sınava 10 gün kala ÖSYM tarafından açıklanacak.
AGS SINAVI NASIL YAPILACAK, AGS PUANI NASIL HESAPLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2025-MEB-AGS) ayrıntıları belli oldu. Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AGS'nin sonuçları ise ÖSYM tarafından 13 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.