ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Akademi Giriş Sınavı (AGS) öncesinde, sınava katılım sağlayacak olan öğretmen adayları da son hazırlıklarını tamamladı. Peki, 2025 AGS ne zaman, sınav yerleri ne zaman açıklanacak?