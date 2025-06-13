AGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SON DAKİKA: AGS sınav tarihi açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS), Temmuz ayında gerçekleştirilecek. Adaylar sınav tarihinin yanı sıra, sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağını merak ediyor. 2025 AGS ile birlikte Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları da aynı dönemde yapılacak. Peki, AGS sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri hangi tarihte erişime açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl ilk kez uygulayacağı 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için geri sayım başladı. Temmuz ayında yapılması planlanan sınav için binlerce öğretmen adayı hazırlıklarını sürdürürken, gözler sınav tarihi ve giriş belgelerinde. AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?
AGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?
Giriş belgeleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani yaklaşık 3 Temmuz 2025 civarı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak.
AGS NASIL UYGULANACAK?
Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.
Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.
Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.
Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak. ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.