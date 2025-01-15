Aile Destek Programı son ödeme tarihleri 2025 Ocak ayı itibariyle araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli ailelere verilen Aile Destek Programı ödemelerinde sona gelindi. 2024 yılının aralık ayına kadar her ay ödemesi yapılan Aile Destek Paketi ödemelerinin yeni yılda devam edip etmeyeceği merak edilen konuların başında yer aldı. Peki Aile destek ödemesi uzatıldı mı, 2025'te devam edecek mi? Aile Destek Programı bitti mi, Ocak ayı aile destek ödemesi yatacak mı? İşte Aile destek yardımı son dakika haberleri...