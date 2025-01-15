Aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığı, her ay bu yardımları alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak" demişti. Peki Aile Destek Ödemesi ne zaman bitecek? İşte, Destek Programı son ödeme tarihleri 2025 hakkında son bilgiler...
Aile Destek Programı son ödeme tarihleri 2025 Ocak ayı itibariyle araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Dar gelirli ailelere verilen Aile Destek Programı ödemelerinde sona gelindi. 2024 yılının aralık ayına kadar her ay ödemesi yapılan Aile Destek Paketi ödemelerinin yeni yılda devam edip etmeyeceği merak edilen konuların başında yer aldı. Peki Aile destek ödemesi uzatıldı mı, 2025'te devam edecek mi? Aile Destek Programı bitti mi, Ocak ayı aile destek ödemesi yatacak mı? İşte Aile destek yardımı son dakika haberleri...
AİLE DESTEK PROGRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022’de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti
"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri ocak ayında son kez yatacak.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILACAK MI?
2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 2025 yılının ''Aile Yılı'' ilan edildiğini açıklarken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Aile Yılı’nda vatandaşların hayatına doğrudan dokunacak müjdeler açıklanacağını ifade etmişti. Göktaş, ayrıntıların 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade etti.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı 1.250 TL
450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100 TL
911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950 TL
1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI ÇOCUK DESTEĞİ NE KADAR?
Hanedeki Çocuk Sayısı- Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere 350 TL
3 çocuklu hanelere 450 TL
4 çocuklu hanelere 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650 TL
AİLE DESTEK ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANAMAZ?
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA EKRANI
Aşağıdaki linkten Aile Destek ödemesinin yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.
E-DEVLET AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ