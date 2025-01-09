"Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi, bitti mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan Aile Destek Ödemesi, 2024 yılı sonuna kadar devam edecek. Geçen yıl, ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca yapılan ödemeler, 2024 yılı için de uzatılmıştı. Peki Aile destek ödemesi 2025 devam edecek mi, bitti mi?
Aile Destek Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen bir destek paketi olarak, 2024 yılı sonuna kadar devam edecektir. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık 2024 ödemelerinin başladığını açıkladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2024 yılı boyunca da bu ödemeler hak sahiplerinin hesaplarına düzenli olarak aktarılmaya devam edecektir. Aile Destek Programı’nın 2025 yılı için de devam edip etmeyeceği ve uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ARALIK AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?
Aralık ayı aile destek ödemesi 10 Aralık tarihinde yatırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımları sürdürdüklerini belirtti. 'Türkiye Aile Destek Programı'nın halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal destek uygulaması olduğunu vurgulayan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydetti. İhtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam ettiklerinin altını çizen Göktaş, "'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,6 milyar lira ödeme yapacağız. Bu ayki ödemeyle birlikte 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlamış olduk" dedi.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?
Türkiye Aile Destek Programı', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatıldı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı.
Aile Destek Programı ödemelerinin yıl sonunda bitmesi bekleniyor. Sosyal yardımın uzatıldığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL