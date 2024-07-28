Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Edirne’nin de aralarında olduğu 6 farklı şehirde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlarda en dikkat çekici özelliklerden biri, KPSS şartı aranmaması. Bu durum, özellikle KPSS sınavına girmemiş veya yeterli puanı elde edememiş adaylar için önemli bir fırsat sunuyor. Peki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hangi şehirde personel alacak? İŞKUR SYDV alımı başvuru sonuçları açıklandı mı ne zaman belli olacak? İşte SYDV İŞKUR iş başvurusu sorgulama ekranı.

1 / 10 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapıyor. SYDV personel alımı başvurularını tamamlayan adaylar İŞKUR kura sonuçları e KPSS'siz iş imkanlarına sahip oluyor. Aile Bakanlığı 6 Şehir SYDV personel alımı yapılacak. 2024 yılında da personel alımlarına devam eden SYDV'ler, farklı pozisyonlarda istihdam imkanı sunuyor. Peki İŞKUR SYDV başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2 / 10 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2024 SYDV başvuru sonuçları açıklandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) personel alımı başvuru sonuçları için gözler İŞKUR kura çekilişi sonularında. SYDV başvuru sonuçları İŞKUR üzerinden açıklanmaktı. İŞKUR SYDV iş başvurusu sorgulama ekranı



3 / 10 İŞKUR SYDV Personel Alımı Başvuru Şartları SYDV personel alımları için genel ve özel başvuru şartları bulunmaktadır. Genel Başvuru Şartları: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Kamu haklarından mahrum bulunmamak Askerlik ile ilişiği bulunmamak (erkek adaylar için) Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak İlanlarda belirtilen yaş şartlarını taşımak

4 / 10 Özel Başvuru Şartları: KPSS ile Alım Yapılan Pozisyonlar: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi: Genellikle KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almak gerekmektedir. Büro Görevlisi: Genellikle KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak gerekmektedir. Diğer bazı pozisyonlar için de KPSS puanı şartı aranabilir.

5 / 10 KPSS'siz Alım Yapılan Pozisyonlar: Eğitim Öğretim Planlayıcısı: İlgili alanda lisans mezunu olmak ve pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak gerekmektedir. Muhasebeci: İlgili alanda ön lisans veya lisans mezunu olmak ve tercihen muhasebe alanında deneyim sahibi olmak gerekmektedir. Temizlik Görevlisi: En az ilköğretim mezunu olmak gerekmektedir. Diğer bazı pozisyonlar için de farklı özel şartlar aranabilir.

6 / 10 Balıkesir Burhaniye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı - Son Başvuru Tarihi: 22.07.2024 - Pozisyonlar: 1 Eğitmen, 1 Koordinatör, - İlanın Detayları : https://media.iskur.gov.tr/91436/burhaniye-sosyal-yard.pdf

7 / 10 Düzce Cumayeri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Son Başvuru Tarihi: 22.07.2024 - Pozisyonlar: 1 Temizlik Görevlisi, - İlanın Detayları : https://media.iskur.gov.tr/91487/cumayeri-sydv.pdf

8 / 10 Kütahya Pazarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı - Son Başvuru Tarihi: 25.07.2024 - Pozisyonlar: 1 Büro Görevlisi, - İlanın Detayları : https://media.iskur.gov.tr/91578/c-users-nese-aygahoglu-desktop-pazarlar-sydv.pdf

9 / 10 Konya Güneysınır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı - Son Başvuru Tarihi: 22.07.2024 - Pozisyonlar: 4 Beden İşçisi, - İlanın Detayları : https://media.iskur.gov.tr/91676/d-users-nuray-agar-desktop-guneysinir-sosyal.pdf

Edirne Enez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı - Son Başvuru Tarihi: 25.07.2024 - Pozisyonlar: 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, - İlanın Detayları : https://media.iskur.gov.tr/91679/ilan-enez-sosyal-yard-ve-dayanisma-v.pdf