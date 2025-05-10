AJet, Anneler Günü’ne özel 100 bin bilette yüzde 40 indirimli uçak bileti kampanyası başlattı. 10-12 Mayıs tarihleri arasında alınan biletler, 1 Eylül – 31 Aralık 2025 seyahatlerinde geçerli olacak. Uçuşlar yurtiçi ve yurtdışı seyahatler için "AJETANNE" indirim kodu ile geçerli olacak. Peki, AJet uçak biletlerinde yüzde 40 indirim kampanyası hangi uçuşlarda geçerli olacak? Nasıl alınır? İşte tüm detaylar...

1 /7 AJet, 11 Mayıs Anneler Günü kampanyasıyla tüm yurt içi ve dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim imkanı sunacak.

2 /7 Ajet Anneler Günü indirimli bilet kampanyası AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket Anneler Günü'nü özel kampanyayla kutluyor. 34 ülkede 58, yurt içinde ise 41 olmak üzere toplam 99 noktaya seferleri olan AJet'in indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan 12 Mayıs saat 23.59'a kadar satışta olacak.

3 /7 AJet indirimli bilet kampanyasından nasıl bilet alınır?

Kampanyaya katılmak isteyenlerin biletlerini sadece AJet Mobil uygulaması üzerinden alması gerekiyor.

4 /7 Kampanya kapsamında 100 bin koltuk satışı yapılacak. Kampanyadan yararlanmak için ödeme aşamasında "AJETANNE" indirim kodunun yazılması yeterli olacak.

5 /7 Toplam 100 bin bilet için geçerli olan bu özel indirim, yalnızca vergi ve harçlar hariç bilet tutarı üzerinden uygulanacak.

6 /7 AJet Anneler Günü'ne özel indirimli bilet kampanyası hangi uçuşlarda geçerli?

AJet, Anneler Günü kampanyası ile, tüm yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda misafirlerine yüzde 40 indirim yapılacağını açıkladı.