Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından brent petrol fiyatlarında yaşanan sert artış, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. İsrail ile İran arasındaki çatışmanın etkisiyle petrol fiyatları hızla yükseldi bu da benzin ve motorin fiyatlarında artış iddialarını beraberinde getirdi. Motorinin litre fiyatına zam geldi. Peki, Benzine, motorine ne kadar zam geldi? 17 Haziran güncel mazot, benzin, LPG fiyatları...

1 /6 17 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 17 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

2 /6 Benzine, motorine ne kadar zam geldi? 17 Haziran güncel mazot, benzin, LPG fiyatları...





3 /6 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.44 TL Motorin litre fiyatı: 49.51 TL LPG litre fiyatı: 25.09 TL





4 /6 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.29 TL Motorin litre fiyatı: 49.39 TL LPG litre fiyatı: 24.49 TL





5 /6 Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 49.10 TL Motorin litre fiyatı: 50.36 TL LPG litre fiyatı: 24.99 TL



