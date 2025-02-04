Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) beklenen kar yağışına ilişkin İstanbul için yeni uyarıları duyurdu. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kar sağanaklarının 7 Şubat Cuma gününe kadar etkili olması beklendiği bildirildi. 70 kilometreye ulaşacak kuvvetli rüzgar ile sıcaklıklar da 4 derecenin altına düşecek. İşte İstanbul kar yağışı ile ilgili yapılan son tahminler.

1 /6 İstanbul için beklenen kar yağışı için artık geri sayım başladı. Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) son yayınladığı uyarıda yarından itibaren 7 Şubat cuma gününe kadar kuvvetlli rüzgarlarla birlikte kar sağanaklarının görüleceğini bildirdi. İşte AKOM'dan İstanbul için yapılan kar yağışı uyarıları.

2 /6 AKOM: İSTANBUL'A KAR SAĞANAKLARI GELİYOR

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı belirtildi. İstanbullulara kar yağışı ve buzlanmaya karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta etkili olan ılıman hava dalgası yerini, Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava sistemine bırakacağı aktarıldı. Hava sıcaklıklarının bu akşam itibarıyla 4 derecenin altına düşmesi beklenirken, gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ilçelerde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının başlayacağı tahmin edildiği belirtildi.

3 /6 KUVVETLİ RÜZGAR VE YOĞUN KAR GEÇİŞLERİ BEKLENİYOR

AKOM'un açıklamasına göre, çarşamba günü (5 Şubat) öğle saatlerinden itibaren cuma sabahına kadar (7 Şubat) İstanbul genelinde şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanakları etkili olacak. 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarların, Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı öngörülüyor.

AKOM, mevcut tahminlerin aksine sıcaklıkların 1-2 derece daha düşmesi halinde şehir merkezinde bile 3 ila 10 santimetre arasında kar kalınlığı oluşabileceği uyarısında bulundu. Kar yağışlarının 7 Şubat Cuma sabahı itibarıyla hafif yağmura dönüşmesi beklenirken, sıcaklıkların 5-7 derece civarında kış değerlerinde kalmaya devam edeceği belirtildi.

4 /6 ULAŞIMDA AKSAMALAR VE BUZLANMAYA DİKKAT

AKOM, kuvvetli kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaşanabilecek ulaşım aksamaları, ağaç ve direk devrilmeleri, çatı ve tabela uçmaları, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile buzlanma riskine karşı İstanbulluları uyardı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgularken, belediye ekiplerinin AKOM ve Buzlanma erken uyarı sistemi (BEUS) mesajları doğrultusunda yolları açık tutmak için gerekli müdahaleleri yapacağını duyurdu.

5 /6 FIRTINA VE DON UYARISI

AKOM açıklamasında olası hava olaylarının şiddet dereceleri şu şekilde sıralandı:

RÜZGAR: 50-61 km/saat FIRTINA: 62-74 km/saat KUVVETLİ FIRTINA: 75-88 km/saat TAM FIRTINA: 89-102 km/saat KUVVETLİ KAR: 5-20 cm arası YOĞUN KAR: 20 cm ve üzeri











