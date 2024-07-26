Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 81 ilde ikincisi yapılacak ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, 2024-ALES/2 kaç dakika sürüyor? ALES 2024 sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte ALE/2 sınavına ilişkin merak edilenler...

1 / 7 ALES için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre 2024 ALES/2 bu hafta sonu gerçekleşecek. ALES sınavına girecek adaylar sınav tarihini ve saatini merak ediyor. ALES ne zaman yapılacak? ALES sınavı kaç dakika sürüyor? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2 / 7 ALES/ 2 SINAVI NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

3 / 7 ALES SINAV DÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

4 / 7 ALES KAÇ DAKİKA?

ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15’te başlayacak, 12:45’te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.

5 / 7 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav için ALES giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekle

ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

6 / 7 ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.