Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 81 ilde ikincisi yapılacak ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, 2024-ALES/2 kaç dakika sürüyor? ALES 2024 sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte ALE/2 sınavına ilişkin merak edilenler...
ALES için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre 2024 ALES/2 bu hafta sonu gerçekleşecek. ALES sınavına girecek adaylar sınav tarihini ve saatini merak ediyor. ALES ne zaman yapılacak? ALES sınavı kaç dakika sürüyor? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ALES/ 2 SINAVI NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.
ALES SINAV DÜRESİ KAÇ DAKİKA?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
ALES KAÇ DAKİKA?
ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15’te başlayacak, 12:45’te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav için ALES giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekle
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.
Sınavda 21 bin 654 kişi görev yapacak
Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:
"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."