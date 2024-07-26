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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2) hafta sonu gerçekleştirilecek! 2024-ALES/2 kaç dakika sürüyor? ALES 2024 sınava giriş belgesi nasıl alınır?

10:53 - 26/07/2024 الجمعة
Yeni Şafak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 81 ilde ikincisi yapılacak ALES için 92 sınav merkezi, 464 bina ve 6 bin 42 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Peki, 2024-ALES/2 kaç dakika sürüyor? ALES 2024 sınava giriş belgesi nasıl alınır? İşte ALE/2 sınavına ilişkin merak edilenler...

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ALES için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimine göre 2024 ALES/2 bu hafta sonu gerçekleşecek. ALES sınavına girecek adaylar sınav tarihini ve saatini merak ediyor. ALES ne zaman yapılacak? ALES sınavı kaç dakika sürüyor? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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ALES/ 2 SINAVI NE ZAMAN?


Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

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ALES SINAV DÜRESİ KAÇ DAKİKA?


Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

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ALES KAÇ DAKİKA?


ALES sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek. ALES saat 10:15’te başlayacak, 12:45’te bitecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.

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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?


ALES puanı edinerek akademik kariyerine devam etmek isteyen adayların katılacağı sınav için ALES giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekle


ALES SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

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ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

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Sınavda 21 bin 654 kişi görev yapacak


Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:


"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."


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