Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Daha zayıf bir ABD doları altına destek sağlıyordu ancak teknoloji ürünlerine yönelik tarife muafiyeti risk iştahını artırdı ve güvenli liman talebini azalttı. Bu da altının yön bulmakta zorlanmasına neden oldu” dedi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yatırımcılara yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Memiş, “Ticaret savaşlarının yeniden başlaması, piyasalardaki manipülasyonlar ve fiziki talepteki artış, ons ve gram altında yıllık hedeflerin ilk 4 ayda gerçekleşmesini sağladı. Daha önce ‘nakite ihtiyacı olmayan beklesin’ demiştim. Bugün artık altın için satış zamanı gelmiştir diyorum.”



