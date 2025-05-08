Piyasa uzmanı İslam Memiş, açıklanan Fed faiz kararının altın fiyatlarında belirleyici olacağını belirtti. Memiş’e göre, karar sonrası ons altında sert bir yön kırılımı yaşanabilir. "Eğer piyasa açıklamalara pozitif tepki verirse ons altın 3.500 dolar seviyesini test edebilir. Ancak beklentilerin altında kalan bir söylem veya duruş gelirse, 3.200 dolara doğru bir geri çekilme kaçınılmaz olabilir" ifadelerini kullandı.

Ons altında kritik seviyeleri belirten Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen ise, “3275 ve 3245 dolar önemli seviyelerdir. Direnç olarak ise 3350 dolar seviyesini takip edeceğiz. Bunun üzerinde kalıcı olup olmayacağına bakmak gerekiyor. Ons altının 3350 doların üstünde kalmasını ihtimal vermiyorum.